Глобальное потепление, пандемии и войны – главные риски на ближайшие 10 лет

Первый с 2019 г. очный Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ) традиционно сопровождается публикацией множества докладов о глобальных проблемах. Авторы наиболее всеобъемлющего доклада Global Risks Report делают прогноз на основе как проявившихся, так и еще только намечающихся тенденций. Главным риском на перспективу до 2033 г. авторы считают проблемы, связанные с изменениями климата. С этим связаны риски разрушения экосистем, стихийных бедствий и границ развития зеленой экономики, противоречий между продовольственной безопасностью человечества и сохранением экосистем.