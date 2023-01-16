Глобальное потепление, пандемии и войны – главные риски на ближайшие 10 лет

Глобальное потепление, пандемии и войны – главные риски на ближайшие 10 летЭксперты обозначили для форума в Давосе основные проблемы, но экономические не вошли в десятку
Первый с 2019 г. очный Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ) традиционно сопровождается публикацией множества докладов о глобальных проблемах. Авторы наиболее всеобъемлющего доклада Global Risks Report делают прогноз на основе как проявившихся, так и еще только намечающихся тенденций. Главным риском на перспективу до 2033 г. авторы считают проблемы, связанные с изменениями климата. С этим связаны риски разрушения экосистем, стихийных бедствий и границ развития зеленой экономики, противоречий между продовольственной безопасностью человечества и сохранением экосистем.
Вторым по значимости риском названы угрозы человеческому здоровью, рынку труда, национальным системам здравоохранения в виде глобальных эпидемий и долговременных последствий, которые они вызывают.
И лишь на 3-м месте по значимости и опасности в перспективе 10 лет является война в узком и широком смысле (например, экономические войны) и снижение уровня безопасности. Но эта проблема выдвинулась на первый план в 2022 г. и грозит глобальной милитаризацией.
Российские организации к подготовке доклада не привлекались, нет российской официальной делегации и среди приглашенных на форум.