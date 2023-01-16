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Глобальное потепление, пандемии и войны – главные риски на ближайшие 10 лет

Эксперты обозначили для форума в Давосе основные проблемы, но экономические не вошли в десятку
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин Владимир Кулагин Александр Соколов
Brook Mitchell / Getty Images

Первый с 2019 г. очный Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ) традиционно сопровождается публикацией множества докладов о глобальных проблемах. Авторы наиболее всеобъемлющего доклада Global Risks Report делают прогноз на основе как проявившихся, так и еще только намечающихся тенденций. Главным риском на перспективу до 2033 г. авторы считают проблемы, связанные с изменениями климата. С этим связаны риски разрушения экосистем, стихийных бедствий и границ развития зеленой экономики, противоречий между продовольственной безопасностью человечества и сохранением экосистем.

Вторым по значимости риском названы угрозы человеческому здоровью, рынку труда, национальным системам здравоохранения в виде глобальных эпидемий и долговременных последствий, которые они вызывают.

И лишь на 3-м месте по значимости и опасности в перспективе 10 лет является война в узком и широком смысле (например, экономические войны) и снижение уровня безопасности. Но эта проблема выдвинулась на первый план в 2022 г. и грозит глобальной милитаризацией.

Российские организации к подготовке доклада не привлекались, нет российской официальной делегации и среди приглашенных на форум.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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