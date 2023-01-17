Страны ЕС могут не успеть освоить 724 млрд евро на постковидное восстановление экономики

Страны Евросоюза (ЕС) могут не успеть потратить до конца 2026 г. крупнейший в истории пакет финансовой помощи, основную часть которой составили выделенные Фондом восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility, RRF) 723,8 млрд евро. Об этом сообщает Reuters. RRF согласован в разгар пандемии коронавируса в июле 2020 г. и вступил в силу 19 февраля 2021 г. как основная часть более широкой программы NextGenerationEU объемом в 806,9 млрд евро. Из 723,8 млрд евро RRF 385,8 млрд евро – кредиты, а 338 млрд евро – гранты.