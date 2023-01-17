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Страны ЕС могут не успеть освоить 724 млрд евро на постковидное восстановление экономики

Продление программы может натолкнуться на сопротивление Польши и Венгрии
Илья Лакстыгал Владимир Кулагин
Евгений Разумный / Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) могут не успеть потратить до конца 2026 г. крупнейший в истории пакет финансовой помощи, основную часть которой составили выделенные Фондом восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility, RRF) 723,8 млрд евро. Об этом сообщает Reuters. RRF согласован в разгар пандемии коронавируса в июле 2020 г. и вступил в силу 19 февраля 2021 г. как основная часть более широкой программы NextGenerationEU объемом в 806,9 млрд евро. Из 723,8 млрд евро RRF 385,8 млрд евро – кредиты, а 338 млрд евро – гранты.

Чтобы воспользоваться поддержкой фонда, государства ЕС представляют свои планы восстановления в Еврокомиссию (ЕК). В каждом плане указаны реформы и инвестиции, которые должны быть реализованы к концу 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных