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Почему США вновь придется повысить потолок госдолга

В теории его уровень можно увеличивать бесконечно, но избирателей это не устроит
Екатерина Литова
Потолок госдолга является любимой темой политического торга между республиканцами и демократами / Максим Стулов / Ведомости

Конгрессу США надо «безотлагательно» решить вопрос с госдолгом страны – лимит заимствований в $31,381 трлн будет исчерпан уже 19 января, предупредила на прошлой неделе парламент глава минфина Джанет Йеллен. С тем же призывом она выступала в ноябре 2021 г. – через месяц власти повысили лимит госдолга на $2,5 трлн, до нынешнего уровня.

Согласно последним фискальным данным, на 12 января общий государственный долг США уже составлял $31,384 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных