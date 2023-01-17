Почему США вновь придется повысить потолок госдолга

Конгрессу США надо «безотлагательно» решить вопрос с госдолгом страны – лимит заимствований в $31,381 трлн будет исчерпан уже 19 января, предупредила на прошлой неделе парламент глава минфина Джанет Йеллен. С тем же призывом она выступала в ноябре 2021 г. – через месяц власти повысили лимит госдолга на $2,5 трлн, до нынешнего уровня.