Почему США вновь придется повысить потолок госдолга

Почему США вновь придется повысить потолок госдолгаВ теории его уровень можно увеличивать бесконечно, но избирателей это не устроит
Конгрессу США надо «безотлагательно» решить вопрос с госдолгом страны – лимит заимствований в $31,381 трлн будет исчерпан уже 19 января, предупредила на прошлой неделе парламент глава минфина Джанет Йеллен. С тем же призывом она выступала в ноябре 2021 г. – через месяц власти повысили лимит госдолга на $2,5 трлн, до нынешнего уровня.
Согласно последним фискальным данным, на 12 января общий государственный долг США уже составлял $31,384 трлн.
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