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Кадровый голод и локальная безработица: что ждет рынок труда в 2023 году

Эксперты прогнозируют спрос на работников в промышленности и проблемы у служащих банков
Антон Козлов Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

В 2022 г. российский рынок труда пережил сразу несколько шоков. Прежде всего введение санкций, уход западных работодателей и как минимум две волны релокации. Острого кризиса удалось избежать: безработица в конце прошлого года и начале нынешнего находилась на рекордно низких уровнях. Но в 2023 г. рынок труда ждет активная адаптация к сложившимся условиям. Во-первых, более ярко проявятся эффекты, связанные с релокацией. Во-вторых, структура и модель занятости будут меняться по мере трансформации экономики, которая в этом году вступит в активную фазу. «Ведомости» разбирались, какие риски и тенденции станут главными для рынка труда в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных