Кадровый голод и локальная безработица: что ждет рынок труда в 2023 году

В 2022 г. российский рынок труда пережил сразу несколько шоков. Прежде всего введение санкций, уход западных работодателей и как минимум две волны релокации. Острого кризиса удалось избежать: безработица в конце прошлого года и начале нынешнего находилась на рекордно низких уровнях. Но в 2023 г. рынок труда ждет активная адаптация к сложившимся условиям. Во-первых, более ярко проявятся эффекты, связанные с релокацией. Во-вторых, структура и модель занятости будут меняться по мере трансформации экономики, которая в этом году вступит в активную фазу. «Ведомости» разбирались, какие риски и тенденции станут главными для рынка труда в 2023 г.