Как продажа почти всей недружественной валюты из ФНБ повлияет на рынок​

Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2022 г. сократился на 3,1 трлн руб. и составил 10,4 трлн руб., следует из опубликованных Минфином данных. В декабре министерство реализовало часть средств фонда в размере 28,5 млрд евро, 2,8 млрд фунтов и 121,9 млрд иен за 2,4 трлн руб. и зачислило их на единый счет федерального бюджета для финансирования дефицита, говорится в релизе ведомства. В результате на начало 2023 г. в ФНБ не осталось части «недружественных» валют – фунтов стерлингов и японских иен.