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Как продажа почти всей недружественной валюты из ФНБ повлияет на рынок​

Минфин реализовал евро, иен и фунтов на 2,8 трлн рублей, подсчитали эксперты​
Любовь Романова
Эксперты ожидают, что в ближайшие годы Минфин (на фото глава министерства Антон Силуанов) будет диверсифицировать резервы за счет валют дружественных стран / Андрей Гордеев / Ведомости

Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2022 г. сократился на 3,1 трлн руб. и составил 10,4 трлн руб., следует из опубликованных Минфином данных. В декабре министерство реализовало часть средств фонда в размере 28,5 млрд евро, 2,8 млрд фунтов и 121,9 млрд иен за 2,4 трлн руб. и зачислило их на единый счет федерального бюджета для финансирования дефицита, говорится в релизе ведомства. В результате на начало 2023 г. в ФНБ не осталось части «недружественных» валют – фунтов стерлингов и японских иен.

На 1 декабря 2022 г. объем ФНБ составлял 11,4 трлн руб. ($186,5 млрд), или 8,5% ВВП, из них 7,6 трлн руб. ($124,5 млрд) – ликвидная часть (средства на банковских счетах в ЦБ), следует из данных министерства. При этом на начало прошлого года объем фонда оценивался в 13,6 трлн руб. ($182,6 млрд), или 11,7% ВВП, ликвидные активы – в 8,4 трлн руб. ($113,5 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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