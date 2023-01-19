Как продажа почти всей недружественной валюты из ФНБ повлияет на рынок​

Как продажа почти всей недружественной валюты из ФНБ повлияет на рынокМинфин реализовал евро, иен и фунтов на 2,8 трлн рублей, подсчитали эксперты
Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2022 г. сократился на 3,1 трлн руб. и составил 10,4 трлн руб., следует из опубликованных Минфином данных. В декабре министерство реализовало часть средств фонда в размере 28,5 млрд евро, 2,8 млрд фунтов и 121,9 млрд иен за 2,4 трлн руб. и зачислило их на единый счет федерального бюджета для финансирования дефицита, говорится в релизе ведомства. В результате на начало 2023 г. в ФНБ не осталось части «недружественных» валют – фунтов стерлингов и японских иен.
На 1 декабря 2022 г. объем ФНБ составлял 11,4 трлн руб. ($186,5 млрд), или 8,5% ВВП, из них 7,6 трлн руб. ($124,5 млрд) – ликвидная часть (средства на банковских счетах в ЦБ), следует из данных министерства. При этом на начало прошлого года объем фонда оценивался в 13,6 трлн руб. ($182,6 млрд), или 11,7% ВВП, ликвидные активы – в 8,4 трлн руб. ($113,5 млрд).