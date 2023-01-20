Аномальные холода выявили острую нехватку газа в Узбекистане

Морозы начались в Узбекистане 11 января: температура упала до -16 градусов Цельсия по сравнению с привычной для зимы средней температурой +6 градусов. 16 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправил в отставку хокима (мэра) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева за неудовлетворительную подготовку к зимнему сезону, сообщила пресс-служба президента. По его мнению, причинами кризиса стали отсутствие системной работы и случаи хищения энергоресурсов. Кроме ташкентского градоначальника от должности были освобождены замминистра энергетики Шерзод Ходжаев и председатель государственного акционерного общества «Тепловые электростанции» Фарход Абдурахмонов.