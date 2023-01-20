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Аномальные холода выявили острую нехватку газа в Узбекистане

Развитие энергетики страны не соответствовало темпам роста экономики
Глеб Мишутин Владимир Кулагин Василий Милькин
Морозы начались в Узбекистане 11 января / Руслан Шамуков / ТАСС

Серьезные морозы в Центральной Азии спровоцировали энергетический кризис в Узбекистане. Министерство обороны Узбекистана развернуло сеть полевых кухонь, обеспечивая горячей пищей граждан, не способных самостоятельно готовить в условиях аномальных заморозков, а на улицах открыли специальные пункты обогрева. К ситуации привела зависимость энергетики Узбекистана от природного газа, который является ключевым топливом для системы энергообеспечения страны: почти все узбекские ТЭЦ работают на газе.

Морозы начались в Узбекистане 11 января: температура упала до -16 градусов Цельсия по сравнению с привычной для зимы средней температурой +6 градусов. 16 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправил в отставку хокима (мэра) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева за неудовлетворительную подготовку к зимнему сезону, сообщила пресс-служба президента. По его мнению, причинами кризиса стали отсутствие системной работы и случаи хищения энергоресурсов. Кроме ташкентского градоначальника от должности были освобождены замминистра энергетики Шерзод Ходжаев и председатель государственного акционерного общества «Тепловые электростанции» Фарход Абдурахмонов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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