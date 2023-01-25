Слишком низкая инфляция обеспокоила власти

По их словам, в представленной Минэкономразвития позиции была выражена обеспокоенность стагнацией спроса и иллюстрирующей эту проблему низкой инфляцией. Рост цен с сентября прошлого года был ощутимо ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на 2023 г. было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция, передали источники. Иными словами, по мнению Минэка, нужно достичь таргета по инфляции (в макропрогнозе ведомство ожидает роста цен в этом году на уровне 5,5%, целевой диапазон ЦБ – 5–7%. – «Ведомости»).