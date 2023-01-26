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Инфляция в России продолжила замедляться

Для зимы цены растут медленно
Любовь Романова
Восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция, было названо ключевой задачей на 2023 г. / Максим Стулов / Ведомости

На неделе с 17 по 23 января цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3%, в том числе на огурцы – на 6,3%, на репчатый лук – на 5,3%, на морковь – на 3,1%, на помидоры – на 2,8%. С начала января, по данным Росстата, потребительские цены выросли на 0,53%.

В декабре 2022 г. инфляция в месячном выражении составила 0,78% (на сравнительно высокий темп повлиял перенос индексации тарифов ЖКХ с лета 2023 г. на 2022 г.) после 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре. Летом Росстат на протяжении трех месяцев фиксировал дефляцию: 0,52% в августе, 0,39% в июле, 0,35% в июне. Пик инфляции в 2022 г. пришелся на март – 7,61% (после 1,17% в феврале и 0,99% в январе), в апреле рост цен замедлился до 1,56% и 0,12% в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных