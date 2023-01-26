Инфляция в России продолжила замедляться

В декабре 2022 г. инфляция в месячном выражении составила 0,78% (на сравнительно высокий темп повлиял перенос индексации тарифов ЖКХ с лета 2023 г. на 2022 г.) после 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре. Летом Росстат на протяжении трех месяцев фиксировал дефляцию: 0,52% в августе, 0,39% в июле, 0,35% в июне. Пик инфляции в 2022 г. пришелся на март – 7,61% (после 1,17% в феврале и 0,99% в январе), в апреле рост цен замедлился до 1,56% и 0,12% в мае.