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Размер фонда акционерного капитала может составить 200 млрд рублей

Создаваемый ВЭБом институт поддержит проекты, в которых инвесторам не хватает собственных средств
Наталья Заруцкая Анастасия Бойко
Глава ВЭБа Игорь Шувалов объявил, что в России в ближайшее время появятся фонды акционерного капитала для вложений в крупные проекты / Андрей Гордеев / Ведомости

Участниками фондов акционерного капитала станут крупнейшие банки с госучастием совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. 25 января председатель госкорпорации Игорь Шувалов объявил, что первая в России структура такого формата появится в ближайшие две недели. Совокупный объем фондов может составить до 200 млрд руб., добавил первый замминистра. При этом доля участия инициатора снижается в 2 раза от изначальных параметров – до 10% стоимости инвестиционного проекта.

Фонды будут использоваться при финансировании новых проектов фабрики проектного финансирования (другой инструмент ВЭБа для поддержки крупных проектов. – «Ведомости») с недостатком акционерного капитала, пояснил Торосов. Создание таких фондов может стать новым механизмом ускорения инвестиционного процесса за счет расширения возможностей кредитования приоритетных для экономики инициатив, сообщил Торосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных