Размер фонда акционерного капитала может составить 200 млрд рублей

Участниками фондов акционерного капитала станут крупнейшие банки с госучастием совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. 25 января председатель госкорпорации Игорь Шувалов объявил, что первая в России структура такого формата появится в ближайшие две недели. Совокупный объем фондов может составить до 200 млрд руб., добавил первый замминистра. При этом доля участия инициатора снижается в 2 раза от изначальных параметров – до 10% стоимости инвестиционного проекта.