В правительстве предложили смягчить контроль за венчурными инвестициям

В правительстве предложили смягчить контроль за венчурными инвестициямСтартапам с господдержкой дадут право на обоснованный риск
В правительстве решили снизить угрозу уголовного преследования и административное давление на участников венчурных проектов с господдержкой. Проблема зарегулированности рынка обсуждалась на прошлой неделе в Белом доме на совещании, посвященном концепции технологического развития до 2030 г., рассказали «Ведомостям» два близких к правительству источника. Встречу провел первый вице-премьер Андрей Белоусов, в заседании принимали участие представители ведомств, занимающихся подготовкой документа: Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторга, Минцифры, а также эксперты от науки и бизнеса.
Для улучшения условий венчурного инвестирования предлагается существенно смягчить параметры механизма так называемого права на риск, который регулирует условия инвестиций в стартапы с использованием бюджетных ресурсов. Новая редакция права на риск – этот инструмент закреплен в законе «О науке и государственной научно-технической политике» – вошла в концепцию развития технологического развития, следует из презентации, представленной на совещании (есть у «Ведомостей»).
Право на риск
Согласно материалам, механизм планируется изменить следующим образом. Во-первых, с институтов развития хотят снять обязанность по контролю за целевым расходованием средств в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников превышает 25% от всей суммы вложений. По словам близкого к правительству источника, сейчас из акционера институт развития становится фактически контролером по отношению к команде, в стартап которой вкладывает. Поэтому для многих инвесторов участие государства становится токсичным. Нынешние правила в значительной степени предопределяют «целевую аудиторию» для инвестирования – вместо настоящих инновационных стартапов средства вкладываются в проекты более высокой технологической зрелости групп технических экспертов, выполняющих госзаказ, отметил собеседник «Ведомостей». Вопрос целевого расходования может быть определен по результатам разнообразных гражданско-правовых процедур, например в рамках судебного разбирательства, считает собеседник.
Во-вторых, планируется снизить риски предъявления обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных средств для добросовестных предпринимателей, следует из материалов. Как пояснил источник, речь идет о тех участниках венчурного рынка, которые приложили все усилия и соблюли установленные процедуры в процессе реализации инновационного проекта, но он все равно «не взлетел». Для венчурных инвесторов успех одного стартапа из 20 – нормальная практика.
В частности, для однозначного толкования Уголовного кодекса планируется добавить такое определение, как «обоснованный риск», и закрепить критерии добросовестности технологического предпринимателя. Более того, толкование обоснованного риска уже было в разъяснении Верховного суда от 1 июля 2021 г., напомнил источник. Оно подразумевает, что нарушение закона, допущенное предпринимателями в силу крайней необходимости или обоснованного риска, не образует состава преступления.
В-третьих, планируется усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с Гражданским кодексом (ГК). Согласно действующим правилам, институт развития не может выйти из капитала компании, пока не найдется покупатель, который согласится с ценой приобретения. Таким образом, если фонд принимает решение о выходе из проекта, пусть и через фиксацию убытков, он технически не сможет продать долю, пока ее оценка не упадет до приемлемого для потенциального инвестора уровня, поясняет источник. Все это время технологический предприниматель будет нести риски, в том числе уголовного преследования, связанные с участием института развития в портфельной компании, добавил он.
Действующая редакция права на риск распространяется только на институты инновационного развития, критерии которых установлены законом о науке.
Перечень организаций определен правительством, в него входят, например, ВЭБ, «Сколково», Корпорация МСП, ФИОП, Фонд Бортника. Для них право на риск является, с одной стороны, основным ориентиром, с другой – ограничителем при отборе проектов для инвестиций.При этом потенциальными инвесторами в технологические проекты могли бы стать компании с государственным участием и госкорпорации, которые не подпадают даже под текущее регулирование о праве на риск.
При использовании бюджетных средств институты развития вынуждены руководствоваться не столько «значимостью технологических прорывов», сколько балансом рисков, поясняет источник, близкий к правительству. А на управляющих венчурных фондов оказывает влияние ответственность за работу с госсредствами, поясняет собеседник. Для них существует риск признания неэффективными с последующими санкциями, а также судебных разбирательств в случае невозврата отдельных инвестиций.
Разрабатываемые изменения в механизме права на риск придется обсуждать и согласовывать с правоохранительными органами, у которых свой взгляд на допустимость риска в технологических проектах с участием государственных средств, пояснил источник, близкий к правительству.
В сложившейся ситуации необходимо поддержать рынок венчурного и прямого финансирования инновационных проектов, чтобы российские компании смогли активнее реализовывать свой потенциал в условиях ухода западных конкурентов, отметил представитель Минэкономразвития. Поручение определить допустимые случаи невозврата венчурных и прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты с использованием госсредств, дал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 2020 г.
Право на риск закреплено в законе для создания понятных правил по финансированию венчурных проектов как для государства, так и для инвесторов, а также снижения возможного уголовного преследования при осуществлении инвестиций с использованием госсредств, поясняет представитель министерства.
О концепции
Улучшение условий венчурного инвестирования лишь одно из направлений концепции технологического развития. В целом она состоит из трех разделов: устойчивый технологический суверенитет, развитие технологий как фактор роста экономики и устойчивое развитие производственных систем. За каждым из них закреплено ответственное министерство и целевые показатели, следует из презентации.
За реализацию устойчивого технологического суверенитета отвечает Минобрнауки. Механизм достижения предполагает подготовку кадров и развитие компетенций, достижение научно-технологических результатов, развитие науки и приоритизацию деятельности инновационного развития.
Меры в разделе развития технологий как фактора роста экономики готовит Минэкономразвития. Его ключевые механизмы – устранение регуляторных барьеров, создание условий для роста предложения инновационной продукции, увеличение спроса на нее, а также создание условий для роста стартапов.
Третий раздел – устойчивое развитие производственных систем, – за который ответственен Минпромторг, включает в себя внедрение наилучших доступных технологий, реализацию ключевых проектов по производству критически важной продукции (мегапроекты), локализацию производства и поддержку ключевых проектов.
В концепции одна из важных ролей в построении технологического суверенитета отводится малым технологическим компаниям, а не только уже признанным лидерам рынка, отмечает председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов. Кроме того, отдельное внимание уделено необходимости налаживания связей между производственными площадками и разработчиками технологий – это даст дополнительные мощности для новых исследований.
Предложение «Сколково» к концепции — создать механизм объединения стартапов в консорциумы, добавляет Дроздов. «Участниками «Сколково» являются более 3500 стартапов — они, как правило, создают узконишевые технологии. При объединении стартапов вокруг базового актива можно было бы достичь синергетического эффекта», — считает Дроздов. Например, в сфере нефте-сервиса стартапы, которые развивают технологии проектирования, бурения, обслуживания скважин, могли бы быть объединены в единую компанию с существенно более значимым положительным эффектом для отрасли, поясняет эксперт.
Проблемы венчура
Сейчас для России важно создать инфраструктуру финансирования технологического суверенитета, отмечает генеральный директор Sk Capital Владимир Сакович. Президентом поставлена задача по формированию финансовых рынков и инструментов, которые заместят иностранный капитал, привлекавшийся ранее в том числе в рамках IPO на западных биржах, для российских технологических компаний, добавляет он.
По словам Саковича, некоторые из этих инструментов имеют высокую волатильность и риски, но на длинном горизонте и с хорошей диверсификацией дают сильный результат. Поэтому пересмотр профиля риска для госкапитала – в том числе через защиту от уголовного преследования – является своевременным для дальнейшего развития, считает эксперт.
Государство может использовать инвестиции в стартапы для развития отрасли (для IT-сектора уже есть работающие механизмы поддержки) или как способ заработка через госкомпании при должном хеджировании таких вложений, отмечает партнер Б1 Сергей Никитчук. При этом нужно законодательно отрегулировать, в каких областях и как работать с этим риском, в том числе заимствовав критерии у фондов и компаний, которые уже им пользуются, добавляет он.
Одна из проблем венчурных инвестиций с привлечением госсредств – избыточный контроль за расходами, с одной стороны, и риск уголовного дела в случае, если стартап не окажется успешным, с другой, согласился партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Часто, если деньги хоть в какой-то части были потеряны, например заключен договор с недобросовестным контрагентом, контрагент обанкротился и т. д., появляются риски возбуждения уголовного дела. Поэтому предприниматели часто стараются избегать общих с государством проектов.
Отрегулировать на законодательном уровне защиту предпринимателей от силовых органов довольно проблематично, добавил Клеточкин. Введение понятия «обоснованный риск» может сместить баланс в пользу бизнеса, но у следствия в любом случае всегда будет возможность квалифицировать любой риск как необоснованный.
История господдержки венчурных инвестиций в России пока носит скорее негативный оттенок. Ключевым институтом развития отрасли должна была стать учрежденная правительством Российская венчурная компания (РВК). Но венчурный рынок за все время ее существования, по сути, стагнировал, а в конечном счете в 2020 г. против гендиректора РВК Александра Повалко завели дело по ч. 2 ст. 201 УК «злоупотребление полномочиями». Его обвиняют во вложениях средств в заведомо убыточные проекты. В июне 2020 г. экс-главу РВК задержали и отправили под домашний арест, следствие продолжается до сих пор. Тогда РВК в рамках реформы всей системы институтов развития вошла в состав Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
История другого крупного участника рынка вложений в инновации – госкорпорации «Роснано» в целом похожа. Рынок нанотехнологий рос гораздо быстрее портфельных компаний института развития, а значительная их часть либо оказались убыточными, либо закрылись, писали «Ведомости». В 2020 г. бессменный руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс покинул свой пост, новый менеджмент госкорпорации сообщал о предбанкротном состоянии «Роснано» и писал письма в прокуратуру с просьбой оценить действия предыдущего руководящего состава. Сейчас компания влилась в систему ВЭБа.
Как пояснял «Ведомостям» один из крупных венчурных инвесторов, в обоих случаях – и в РВК, и в «Роснано» – проблемы возникли из-за принципиально некорректной для рынка инвестиционной политики. Обе структуры вкладывали очень серьезные по меркам венчурного рынка деньги в довольно узкий пул проектов. Отчасти это было связано именно с избыточной зарегулированностью господдержки венчурных инвестиций. Профессиональные игроки распределяют свои вложения по огромной массе стартапов, например у «Роснано» должно было быть не 100 проектов, а 10 000, говорил собеседник.
«Ведомости» направили запросы в «Роснано», РВК, РФПИ, ВЭБ и «Сколково».
В условиях технологической блокады и закрытия зарубежных рынков финансирования возникает проблема развития инновационных проектов ранних стадий, традиционно финансируемых с использованием венчурных инвестиций, отметил представитель ВЭБ.РФ. Сейчас мандат госкорпорации ограничен в части возможностей финансирования высокорисковых технологических проектов на ранних стадиях, поэтому средства ВЭБ.РФ не могут быть использованы для их развития, поясняет он.
В связи с этим необходимо изменить правила поддержки высокотехнологичных проектов, чтобы ВЭБ мог в них инвестировать. В частности, предлагается внедрить так называемый портфельный подход, когда результат высокорисковых инвестиций оценивают не по отдельным проектам, а по всему портфелю и учитывают не только результат постфактум, но и ожидаемый – на момент совершения инвестиции. Инновационные проекты будут финансироваться за счет ранее сформированного капитала ВЭБ.РФ при жестком соблюдении коэффициентов достаточности капитала ВЭБ.РФ, уточняет представитель.
Сейчас одна из наиболее важных задач институтов развития – привлечение частных инвесторов в высокотехнологичные проекты, отметил источник, близкий к одному из институтов развития. Меры, направленные на уменьшение ответственности за «неэффективно вложенный рубль» и минимизацию угрозы уголовного преследования, особенно важны в случаях, где от реализации проектов зависит технологический суверенитет страны или социально-экономический эффект существенно превышает объем инвестиций. По его мнению, инициатива правительства позволит значительно увеличить объем частных инвестиций в высокотехнологичный сектор.
В подготовке статьи участвовали Екатерина Кинякина и Дмитрий Гринкевич