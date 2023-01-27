В правительстве предложили смягчить контроль за венчурными инвестициям

В-третьих, планируется усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с Гражданским кодексом (ГК). Согласно действующим правилам, институт развития не может выйти из капитала компании, пока не найдется покупатель, который согласится с ценой приобретения. Таким образом, если фонд принимает решение о выходе из проекта, пусть и через фиксацию убытков, он технически не сможет продать долю, пока ее оценка не упадет до приемлемого для потенциального инвестора уровня, поясняет источник. Все это время технологический предприниматель будет нести риски, в том числе уголовного преследования, связанные с участием института развития в портфельной компании, добавил он.