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Переход на единый налоговый счет увел доходы бюджета в технический минус

Перечисления в казну съехали на конец месяца, но к проблемам с ликвидностью это не привело
Дмитрий Гринкевич Любовь Романова
ЕНС предполагает один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, один срок уплаты и одну дату предоставления отчетности / Максим Стулов / Ведомости

Доходы федерального бюджета в январе ушли в отрицательную зону. 24 января в разделе «Доходы» Минфин зафиксировал показатель в -349 млрд руб., следует из данных системы «Электронный бюджет» (ее оператором выступает Федеральное казначейство). На эту аномалию обратили внимание телеграм-каналы MMI и «Холодный расчет». Впрочем, на следующий день, 25 января, минус сократился до 44 млрд. По последним данным, 26 января доходы стали положительными и составили 11 млрд руб. (показатели публикуются с лагом в несколько дней).

Расходы бюджета на эту же дату составили 2,3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных