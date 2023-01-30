Переход на единый налоговый счет увел доходы бюджета в технический минус

Доходы федерального бюджета в январе ушли в отрицательную зону. 24 января в разделе «Доходы» Минфин зафиксировал показатель в -349 млрд руб., следует из данных системы «Электронный бюджет» (ее оператором выступает Федеральное казначейство). На эту аномалию обратили внимание телеграм-каналы MMI и «Холодный расчет». Впрочем, на следующий день, 25 января, минус сократился до 44 млрд. По последним данным, 26 января доходы стали положительными и составили 11 млрд руб. (показатели публикуются с лагом в несколько дней).