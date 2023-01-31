Инвесторы ждут от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии повышения ставок на этой неделе

Инвесторы ждут от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии повышения ставок на этой неделеЭто продолжит начатый регуляторами в минувшем году цикл ужесточения монетарной политики
Подавляющее большинство инвесторов ждут от ФРС 1 февраля повышения ставки на 0,25 п. п. до 4,5–4,75%, такой исход прогнозируют 98,1% трейдеров, следует из данных CME FedWatch Tool. Лишь 1,9% инвесторов не верят, что ужесточение монетарной политики замедлится, и ожидают очередного шага в 0,5 п. п.
На этой неделе, 2 февраля, решения по ставкам принимают также два ключевых европейских центробанка – ЕЦБ и Банк Англии. И как следует из опросов Reuters, оба регулятора также поднимут базовые ставки до 15-летних максимумов – 2,5% (ЕЦБ) и 4% (Банк Англии). ЕЦБ поднимет базовую ставку как минимум еще раз на 0,5 п. п. до 3% на заседании весной. Банк Англии доведет ставку до 4,25% и возьмет паузу в цикле ужесточения.
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