Инвесторы ждут от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии повышения ставок на этой неделе

На этой ­неделе, 2 февраля, решения по ставкам принимают также два ключевых европейских центробанка – ЕЦБ и Банк Англии. И как следует из опросов Reuters, оба регулятора также поднимут базовые ставки до 15-летних максимумов – 2,5% (ЕЦБ) и 4% (Банк Англии). ЕЦБ поднимет базовую ставку как минимум еще раз на 0,5 п. п. до 3% на заседании весной. Банк Англии доведет ставку до 4,25% и возьмет паузу в цикле ужесточения.