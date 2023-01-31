Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Инвесторы ждут от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии повышения ставок на этой неделе

Это продолжит начатый регуляторами в минувшем году цикл ужесточения монетарной политики
Инга Сангалова
Выступления Джерома Пауэлла (на фото), главы Федеральной резервной системы США, служат неофициальным источником информации о будущей денежно-кредитной политике страны / WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP

Подавляющее большинство инвесторов ждут от ФРС 1 февраля повышения ставки на 0,25 п. п. до 4,5–4,75%, такой исход прогнозируют 98,1% трейдеров, следует из данных CME FedWatch Tool. Лишь 1,9% инвесторов не верят, что ужесточение монетарной политики замедлится, и ожидают очередного шага в 0,5 п. п.

На этой ­неделе, 2 февраля, решения по ставкам принимают также два ключевых европейских центробанка – ЕЦБ и Банк Англии. И как следует из опросов Reuters, оба регулятора также поднимут базовые ставки до 15-летних максимумов – 2,5% (ЕЦБ) и 4% (Банк Англии). ЕЦБ поднимет базовую ставку как минимум еще раз на 0,5 п. п. до 3% на заседании весной. Банк Англии доведет ставку до 4,25% и возьмет паузу в цикле ужесточения.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных