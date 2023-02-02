Инфляция в еврозоне замедляется третий месяц подряд

Инфляция в еврозоне замедляется третий месяц подрядНо в устойчивости тренда есть сомнения из-за риска новых шоков на энергорынке
Рост потребительских цен в зоне евро составил 8,5% годовых по итогам января 2023 г., следует из предварительных данных Евростата, опубликованных в среду. Это соответствует уровням мая – июня прошлого года, когда инфляция достигала значений 8,1% и 8,6% соответственно. В октябре этот показатель составил рекордные 10,6% годовых, после чего он сокращался до 10,1% в ноябре и до 9,2% в декабре. Цены снижаются стабильно: сокращение инфляции сохранилось на уровне 0,4% в январе (по сравнению с прошлым месяцем) после аналогичного значения в декабре. При этом с прошлого месяца не изменился показатель базовой инфляции (рост цен без учета энергии и продовольствия), он составил 5,2% годовых.
Антилидерами по годовой инфляции продолжают оставаться балтийские страны: Латвия (21,6%), Эстония (18,8%) и Литва (18,4%). При этом в Литве уже четвертый месяц подряд наблюдается снижение показателя. Также высокие темпы инфляции сохраняются в Словакии (14,9%), Хорватии (12,5%), Австрии (11,5%) и Италии (10,9%). Самые низкие темпы инфляции Евростат зафиксировал в Испании и Люксембурге (в обеих странах 5,8%), за ними следуют Мальта (6,7%), Кипр (6,8%), Франция (7%) и Греция (7,2%). Данные по Германии пока не включены в расчеты службы.