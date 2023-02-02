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Инфляция в еврозоне замедляется третий месяц подряд

Но в устойчивости тренда есть сомнения из-за риска новых шоков на энергорынке
Антон Козлов
Стабилизация роста цен в Европе выглядит пока не очень убедительно / ANP via AFP

Рост потребительских цен в зоне евро составил 8,5% годовых по итогам января 2023 г., следует из предварительных данных Евростата, опубликованных в среду. Это соответствует уровням мая – июня прошлого года, когда инфляция достигала значений 8,1% и 8,6% соответственно. В октябре этот показатель составил рекордные 10,6% годовых, после чего он сокращался до 10,1% в ноябре и до 9,2% в декабре. Цены снижаются стабильно: сокращение инфляции сохранилось на уровне 0,4% в январе (по сравнению с прошлым месяцем) после аналогичного значения в декабре. При этом с прошлого месяца не изменился показатель базовой инфляции (рост цен без учета энергии и продовольствия), он составил 5,2% годовых.

Антилидерами по годовой инфляции продолжают оставаться балтийские страны: Латвия (21,6%), Эстония (18,8%) и Литва (18,4%). При этом в Литве уже четвертый месяц подряд наблюдается снижение показателя. Также высокие темпы инфляции сохраняются в Словакии (14,9%), Хорватии (12,5%), Австрии (11,5%) и Италии (10,9%). Самые низкие темпы инфляции Евростат зафиксировал в Испании и Люксембурге (в обеих странах 5,8%), за ними следуют Мальта (6,7%), Кипр (6,8%), Франция (7%) и Греция (7,2%). Данные по Германии пока не включены в расчеты службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных