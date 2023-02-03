Болгария разрешила экспорт нефтепродуктов с НПЗ «Лукойла» на Украину

НПЗ в болгарском Бургасе принадлежит российской компании «Лукойл» с 1999 г. Завод обеспечивает нефтепродуктами внутренний рынок страны, а также экспортирует топливо в другие страны Европы, США, Северную Африку и Азию. К началу декабря 2022 г. НПЗ перерабатывал рекордные 6,6 млн т нефти и экспортировал 50–55% продукции, сообщал руководитель завода Ильшат Шарафутдинов.