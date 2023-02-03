Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Болгария разрешила экспорт нефтепродуктов с НПЗ «Лукойла» на Украину

В ближайшее время российская компания может лишиться активов в этой стране
Дарья Савенкова Илья Лакстыгал Елена Мухаметшина
НПЗ в Бургасе – это единственный крупный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии «Лукойла» / neftochim.lukoil.com

С 5 февраля начнет действовать разрешение на экспорт на Украину нефтепродуктов, произведенных в Болгарии из российской нефти. Такое решение 1 февраля 2023 г. приняло техническое правительство страны (президент Болгарии распустил парламент из-за невозможности составить правящую коалицию). Выдача такого разрешения допускается для Болгарии антироссийскими санкциями ЕС.

НПЗ в болгарском Бургасе принадлежит российской компании «Лукойл» с 1999 г. Завод обеспечивает нефтепродуктами внутренний рынок страны, а также экспортирует топливо в другие страны Европы, США, Северную Африку и Азию. К началу декабря 2022 г. НПЗ перерабатывал рекордные 6,6 млн т нефти и экспортировал 50–55% продукции, сообщал руководитель завода Ильшат Шарафутдинов.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных