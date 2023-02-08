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Землетрясение может обойтись экономике Турции в 2% ВВП

Пострадали важные промышленные регионы страны
Владимир Кулагин Антон Козлов
После пожара в порту Искендерун (провинция Хатай) его работа была остановлена / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения в Турции погибло 3549 человек, ранено 22 168. Издание Haberturk со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что 5775 зданий было разрушено. Эрдоган объявил чрезвычайное положение в 10 провинциях на три месяца и отметил, что власти выделили более $53 млн на ликвидацию последствий. В Сирии, по официальной информации, погибло не менее 1602 человек, а ранено около 2000.

Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек, в том числе 5 млн особенно уязвимых людей. В Турции пострадали сразу 10 провинций, в которых проживает около 15 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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