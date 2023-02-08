Землетрясение может обойтись экономике Турции в 2% ВВП

7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения в Турции погибло 3549 человек, ранено 22 168. Издание Haberturk со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что 5775 зданий было разрушено. Эрдоган объявил чрезвычайное положение в 10 провинциях на три месяца и отметил, что власти выделили более $53 млн на ликвидацию последствий. В Сирии, по официальной информации, погибло не менее 1602 человек, а ранено около 2000.