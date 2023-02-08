Росстат начал собирать статистику в четырех новых регионах

Росстат начал собирать статистику в четырех новых регионахВключение этих данных в общую статистику по России может ухудшить ее точность, считают эксперты
Росстат подготовил порядок сдачи статистической отчетности для Херсонской и Запорожской областей, а также для ДНР и ЛНР, следует из опубликованных на официальном сайте ведомства документов. Новые регионы должны сдавать 41 форму отчетности, в том числе данные о производстве товаров и услуг, включая военную продукцию, сведения о финансовом состоянии организаций, численности и зарплате работников, об экспорте и импорте различных товаров, запасе топлива, тарифах на перевозки, ценах производителей, ходе строительства.
Сбор данных в четырех новых субъектах начался в 2023 г., пояснил «Ведомостям» представитель Росстата, не уточнив, когда они будут включены в общероссийскую статистику. «О том, когда Росстат начнет интегрировать отчетность, поступающую из этих регионов, в общий объем статистической информации, а также о том, как будет обеспечена сопоставимость рядов данных, мы сообщим позднее», – отметил представитель ведомства. Пока объем сбора информации в новых регионах меньше, добавил собеседник.