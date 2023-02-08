Росстат начал собирать статистику в четырех новых регионах

Сбор данных в четырех новых субъектах начался в 2023 г., пояснил «Ведомостям» представитель Росстата, не уточнив, когда они будут включены в общероссийскую статистику. «О том, когда Росстат начнет интегрировать отчетность, поступающую из этих регионов, в общий объем статистической информации, а также о том, как будет обеспечена сопоставимость рядов данных, мы сообщим позднее», – отметил представитель ведомства. Пока объем сбора информации в новых регионах меньше, добавил собеседник.