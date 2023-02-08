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Росстат начал собирать статистику в четырех новых регионах

Включение этих данных в общую статистику по России может ухудшить ее точность, считают эксперты
Анастасия Бойко
Вопрос, как включать данные по новым регионам в общероссийские показатели, требует серьезного обсуждения со специалистами / Николай Тришин / ТАСС

Росстат подготовил порядок сдачи статистической отчетности для Херсонской и Запорожской областей, а также для ДНР и ЛНР, следует из опубликованных на официальном сайте ведомства документов. Новые регионы должны сдавать 41 форму отчетности, в том числе данные о производстве товаров и услуг, включая военную продукцию, сведения о финансовом состоянии организаций, численности и зарплате работников, об экспорте и импорте различных товаров, запасе топлива, тарифах на перевозки, ценах производителей, ходе строительства.

Сбор данных в четырех новых субъектах начался в 2023 г., пояснил «Ведомостям» представитель Росстата, не уточнив, когда они будут включены в общероссийскую статистику. «О том, когда Росстат начнет интегрировать отчетность, поступающую из этих регионов, в общий объем статистической информации, а также о том, как будет обеспечена сопоставимость рядов данных, мы сообщим позднее», – отметил представитель ведомства. Пока объем сбора информации в новых регионах меньше, добавил собеседник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных