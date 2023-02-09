Минфин предложил Турции и ОАЭ начать переговоры по налоговым соглашениям

Минфин направил Турции и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) предложения вступить в переговоры по изменению соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщил «Ведомостям» заместитель министра финансов Алексей Сазанов. «Но это не значит, что соглашения точно будут изменены», – отметил Сазанов. Возможные изменения будут зависеть от интересов обеих сторон, добавил замминистра. «Пока мы предложили вступить в переговоры, обсудить, какие есть проблемные вопросы, и понять, можем ли мы выйти на взаимные договоренности, которые устроят и ту и другую сторону», – указал Сазанов. Ответа от Турции и ОАЭ, по его словам, министерство пока не получило.