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Минфин предложил Турции и ОАЭ начать переговоры по налоговым соглашениям

В оптимистичном сценарии изменения могут вступить в силу с 2024 года, считают эксперты
Любовь Романова
Предстоит понять, возможны ли договоренности, которые устроят и ту и другую сторону, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов / Евгений Биятов / РИА Новости

Минфин направил Турции и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) предложения вступить в переговоры по изменению соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщил «Ведомостям» заместитель министра финансов Алексей Сазанов. «Но это не значит, что соглашения точно будут изменены», – отметил Сазанов. Возможные изменения будут зависеть от интересов обеих сторон, добавил замминистра. «Пока мы предложили вступить в переговоры, обсудить, какие есть проблемные вопросы, и понять, можем ли мы выйти на взаимные договоренности, которые устроят и ту и другую сторону», – указал Сазанов. Ответа от Турции и ОАЭ, по его словам, министерство пока не получило.

О том, что Минфин начал подготовку перечня дружественных стран для пересмотра СИДН, стало известно осенью 2022 г. Сазанов тогда говорил «Ведомостям», что министерство готовит для отправки в правительство предложения начать переговоры с Турцией, ОАЭ и Малайзией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных