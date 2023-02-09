Экспортеры переоценят базу по налогу на прибыль по выгодному для бюджета курсу

Но после того как рубль начал стремительно укрепляться, норма из меры поддержки стала использоваться для налоговой оптимизации, пояснил близкий к правительству источник. Например, компании, напротив, не стали учитывать экономию в рублевом выражении от переоценки своих валютных обязательств, понижали налоговую базу от переоценки активов. Когда стало понятно, что бюджетная система – фактически из-за злоупотреблений крупнейших налогоплательщиков – теряет средства, были приняты правительственные поправки, представляющие компаниям право на добровольных началах отказаться от ежемесячного признания в расходах отрицательных курсовых разниц, возникших в 2022 г. Только этим правом фактически никто не воспользовался, говорят собеседники «Ведомостей». «По сути, бизнес просто кинул бюджет», – отметил близкий к правительству источник. Сейчас с компаниями проводится работа: им напоминают, что у них есть возможность проявить ответственное отношение к интересам страны.