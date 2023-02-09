Экспортеры переоценят базу по налогу на прибыль по выгодному для бюджета курсу

Экспортеры переоценят базу по налогу на прибыль по выгодному для бюджета курсуБизнес произведет доплату в 250 млрд руб. через право скорректировать платеж с помощью валютной переоценки
Крупнейшие компании доплатят в бюджет в том числе через перерасчет суммы налога на прибыль с учетом корректировки сальдо валютной переоценки. Об этом «Ведомостям» сообщил близкий к правительству источник, информацию подтвердил знакомый с обсуждением вопроса собеседник.
В целом аналогичной информацией владеет один из налоговых консультантов в одной из крупных консалтинговых компаний. В марте власти предоставили бизнесу послабления и скорректировали принципы учета доходов и расходов от курсовых разниц – на фоне роста доллара до 100 руб. и выше. Компаниям разрешили временно не учитывать бумажные доходы от переоценки валютных активов, в противном случае организациям пришлось бы выплатить налог на прибыль в повышенном объеме в результате пересчета стоимости имущества в рубли.
Но после того как рубль начал стремительно укрепляться, норма из меры поддержки стала использоваться для налоговой оптимизации, пояснил близкий к правительству источник. Например, компании, напротив, не стали учитывать экономию в рублевом выражении от переоценки своих валютных обязательств, понижали налоговую базу от переоценки активов. Когда стало понятно, что бюджетная система – фактически из-за злоупотреблений крупнейших налогоплательщиков – теряет средства, были приняты правительственные поправки, представляющие компаниям право на добровольных началах отказаться от ежемесячного признания в расходах отрицательных курсовых разниц, возникших в 2022 г. Только этим правом фактически никто не воспользовался, говорят собеседники «Ведомостей». «По сути, бизнес просто кинул бюджет», – отметил близкий к правительству источник. Сейчас с компаниями проводится работа: им напоминают, что у них есть возможность проявить ответственное отношение к интересам страны.