Объем торговли США и Китая обновил исторический рекорд

Объем торговли США и Китая обновил исторический рекордНа дальнейший рост оборотов будет давить политика протекционизма
Внешняя торговля США с Китаем выросла до $690,59 млрд по итогам 2022 г., что стало новым историческим рекордом, следует из данных Бюро экономического анализа США (BEA). По итогам прошлого года американская экономика импортировала из КНР товаров на $536,75 млрд и экспортировала товаров на $153,84 млрд. К 2021 г. показатель увеличился на 5%. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2018 г. – до начала торговых войн, которые активно разворачивались в период, когда Дональд Трамп был президентом США.
Китай – третья страна по объемам торговли со Штатами. Второе место принадлежит Мексике ($779,3 млрд – экспорт $324,38 млрд, импорт $454,93 млрд), первое – Канаде ($793,84 млрд – экспорт $356,11 млрд, импорт $437,73 млрд). Таким образом, около 13%, одна седьмая, всей внешней торговли США приходится на КНР.