Объем торговли США и Китая обновил исторический рекорд

Внешняя торговля США с Китаем выросла до $690,59 млрд по итогам 2022 г., что стало новым историческим рекордом, следует из данных Бюро экономического анализа США (BEA). По итогам прошлого года американская экономика импортировала из КНР товаров на $536,75 млрд и экспортировала товаров на $153,84 млрд. К 2021 г. показатель увеличился на 5%. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2018 г. – до начала торговых войн, которые активно разворачивались в период, когда Дональд Трамп был президентом США.