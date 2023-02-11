Эксперты поспорили с новым экономическим прогнозом ЦБ

Кроме ЦБ, рост экономики России по итогам 2023 г. ранее в феврале также допускал первый вице–премьер Андрей Белоусов. «Сейчас не готов давать вероятностных прогнозов, но мы будем работать на то, чтобы это получилось», – отмечал он. До этого свои прогнозы по российской экономике на 2023 г. улучшил Международный валютный фонд (МВФ), который вместо спада на 2,3% теперь ожидает рост на 0,3%. Снижение ВВП России по итогам 2022 г. МВФ оценил в 2,2%. Оценки экспертов фонда начинают сближаться с российскими прогнозами, отмечал представитель Минэкономразвития. Свои оценки на текущий и последующие годы Минэк уточнит в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Согласно последнему прогнозу ведомства, по итогам 2023 г. российская экономика снизится на 0,8%.