Эксперты поспорили с новым экономическим прогнозом ЦБ

Эксперты поспорили с новым экономическим прогнозом ЦББанк России вслед за МВФ допустил рост ВВП по итогам года
ЦБ вслед за МВФ изменил прогноз российского ВВП и допустил его рост по итогам года. Осенью прошлого 2022 г. ожидался спад. При этом ряд других оценок, например, прогнозного диапазона по инфляции, регулятор пока не менял. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», не торопятся корректировать свои оценки в плюс. Более того, несмотря на улучшение Банком России макроэкономического прогноза в целом, сигнал регулятора рынку был направлен достаточно суровый: ужесточение денежно-кредитной политики в течение года может нивелировать поводы для оптимизма, отмечают аналитики.
Поводы для пересмотра
Главный повод для обновления прогноза в плюс – это рост госрасходов, отметила главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Перенос бюджетных трат на начало года, а также их резкое увеличение в конце прошлого года будет способствовать росту экономики именно в 2023 г., а не сдвигать этот эффект на следующий, указала она. Перенос трат на начало года скорее будет фактором замещения частных расходов, нежели драйвером, способным привести к резкому наращиванию частного потребления и ускорению роста в условиях внешних ограничений, считает Лаврова.
Более высокая адаптивность российской экономики к трансформации в условиях санкций позволила улучшить прогноз по динамике ВВП в 2023 г., указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: в результате статистика по многим показателям оказалась лучше прогнозов ЦБ. Например, спад ВВП в прошлом году оказался не 3–3,5%, как ожидал Банк России в октябре, а около 2,5%, безработица в декабре осталась на историческом минимуме в 3,7%, а добыча нефти в декабре, январе и феврале не сократилась вопреки ожиданиям рынка, пояснил эксперт.
В 2023 г. основными драйверами ВВП будет восстановление в торговле, а также строительство и машиностроение в рамках ВПК, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин: в то же время ресурсные отрасли останутся в рецессии, так как адаптация к санкциям требует времени. Прогноз НРА предполагает спад экономики по итогам года в диапазоне 1–1,5%. Он исходит из того, что ЦБ придется поднимать ставку на следующих заседаниях в связи с растущей инфляцией и дефицитом бюджета, пояснил эксперт. Ужесточение ДКП, в частности, плохо скажется на инвестициях и строительстве, в связи с чем вероятна отрицательная динамика ВВП, добавил Гришунин.
Прогнозный диапазон по динамике ВВП России в текущем году сразу надо было сужать, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов: предыдущий был слишком широким для краткосрочного прогноза. Оснований ориентироваться на его нижнюю границу (спад на 4%) не было, поскольку экономика развивалась весь 2022 г. лучше ожиданий, добавил он. Расширение рамок прогноза по ВВП на 2024 г. логично в условиях высокой неопределенности, добавил Попов: то, что оно произошло за счет нижней границы прогноза, вероятно, является следствием заметного повышения статистической базы (улучшения прогноза ВВП на 2023 г.). Прогноз на 2024 г. мог быть немного снижен из–за повышения оценки на текущий год, согласен Васильев.
В базовом прогнозе спад российского ВВП в 2023 г. окажется на уровне 2–2,5%, ожидает Лаврова. Такая динамика будет вызвана ухудшением внешних условий, снижением чистого экспорта и сохранением слабого частного потребления, пояснила она. Со второй половины года ожидается разворот на небольшое восстановление, добавила эксперт. Динамика ВВП по итогам года скорее будет отрицательной, согласен директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В 2023 г. экономика снизится на 0,7%, прогнозирует Попов.
Как ЦБ объяснил новый прогноз
Банк России в пятницу, 10 февраля, выпустил обновленный среднесрочный макропрогноз, в частности, улучшив оценки по динамике российского ВВП на 2023 г.: теперь она ожидается от минус 1 до плюс 1% вместо спада на 1–4%. Вместе с тем оценка на следующий год ухудшена до 0,5–2,5% с 1,5–2,5%.
ЦБ ожидает, что рост квартального ВВП в годовом выражении начнется в середине 2023 г., сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс–конференции. Экономика активно адаптируется к происходящим изменениям, отметила она. По оценке Банка России, ВВП за 2022 г. сократился на 2,5%. Улучшение прогноза по динамике ВВП на этот год связано как с пересмотром вверх оценок прошлых периодов, так и с более значительными бюджетными расходами, чем учитывалось в октябрьском прогнозе ЦБ, пояснила Набиуллина.
Риски глобальной рецессии, по ее словам, снизились. Открытие экономики Китая после снятия ковидных ограничений, приближение к пику повышения ставок центральными банками развитых стран, снижение цен на рынках энергетических ресурсов, прежде всего в Европе, благоприятно сказывается на экономиках развивающихся стран, в том числе ключевых торговых партнеров России, пояснила Набиуллина. Однако позитивное влияние этого фактора на Россию будет сдерживаться санкциями, констатировала она. Негативное влияние действующих внешних ограничений на потенциал российской экономики может оказаться сильнее, указал также ЦБ в своем пресс–релизе по итогам заседания совета директоров.
Кроме ЦБ, рост экономики России по итогам 2023 г. ранее в феврале также допускал первый вице–премьер Андрей Белоусов. «Сейчас не готов давать вероятностных прогнозов, но мы будем работать на то, чтобы это получилось», – отмечал он. До этого свои прогнозы по российской экономике на 2023 г. улучшил Международный валютный фонд (МВФ), который вместо спада на 2,3% теперь ожидает рост на 0,3%. Снижение ВВП России по итогам 2022 г. МВФ оценил в 2,2%. Оценки экспертов фонда начинают сближаться с российскими прогнозами, отмечал представитель Минэкономразвития. Свои оценки на текущий и последующие годы Минэк уточнит в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Согласно последнему прогнозу ведомства, по итогам 2023 г. российская экономика снизится на 0,8%.
Что будет со ставкой и инфляцией
По итогам февральского заседания совета директоров Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Прогноз по инфляции на этот год остался на уровне 5–7%. Для его достижения может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в октябре, указал регулятор. Возможность ее снижения в 2023 г. не исключена, но вероятность и масштаб уменьшились, резюмировал ЦБ.
Если недельная инфляция в ближайшее время продолжит оставаться выше сезонной нормы, то уже на следующем заседании 17 марта вероятно повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 7,75%, считает Васильев. В базовом сценарии эксперт ожидает роста ставки в середине года до 8% с сохранением на этом уровне до конца года.
Есть высокая вероятность, что ЦБ поднимет ставку до 8% уже в марте, полагает Гришунин. Если месячная инфляция продолжит оставаться относительно высокой, то регулятор может повысить ставку на 50 б. п. в марте–апреле – одним шагом или в два приема, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. При этом динамику ВВП это вряд ли ухудшит, полагает эксперт.
Повышения ставки не стоит ждать как минимум до конца III квартала, не согласен Попов. Такие действия маловероятны при годовой инфляции в 3%, которая будет наблюдаться во II квартале, пояснил он. В целом, выраженная реализация проинфляционных рисков не предопределена, а задача поддержки активной трансформации экономики, в том числе денежно-кредитными мерами, будет оставаться актуальной в течение всего года, добавил эксперт.
Инфляция, вероятно, уложится в прогноз ЦБ, считает Васильев. В базовом сценарии, по ожиданиям эксперта, на конец этого года она составит 7%. Помешать реализации этого прогноза может более сильная глобальная рецессия, более глубокое снижение цен на сырье и более резкое ослабление курса рубля, а также расширение бюджетного дефицита, отметил он. В базовом прогнозе годовые темпы инфляции упадут ниже 4% в апреле, а во второй половине года откатятся к 6–6,7%, ожидает Куликов.
Прогноз ЦБ по инфляции высоковероятен, считает Попов: в нем учтены как эффекты статистической базы, так и уровень инфляционных издержек от действия восстановительного роста потребления. Помешать достижению прогноза ЦБ по инфляции в 2023 г. могут дополнительные расходы бюджета и ухудшение внешней конъюнктуры, считает Табах. При этом при текущих сценариях инфляция должна замедлиться до 6,5%, ожидает эксперт. Если инфляция будет уходить выше 7%, то ЦБ может поднять ставку вплоть до 300 б. п., но такой сценарий сейчас маловероятен, добавил Гришунин.