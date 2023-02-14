Эксперты ведущих вузов предложили правительству создать цифровой Госплан

Эксперты из ведущих вузов (МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова, МГУ, МФЮА) разрабатывают систему цифрового Госплана. По их задумке, она позволит контролировать исполнение стратегических документов и госзаказа в режиме реального времени. Предполагается, что система объединит действующие информационные системы государства – ФНС, ФТС, Казначейства, Минпромторга и Минцифры. На этапе пилота к ней могут подключиться органы власти и компании, участвующие в выполнении госзаказа. Проект был презентован на конференции «Государственное планирование РФ» в РЭУ им. Плеханова.