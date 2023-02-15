Эксперты оценили последствия от попадания России в черный список ЕС

Эксперты оценили последствия от попадания России в черный список ЕСЭто может привести к налоговым потерям международных групп
Евросоюз (ЕС) 14 февраля включил Россию в черный список стран, которые не сотрудничают в сфере налогообложения, следует из сообщения Совета ЕС. В него также были добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова. Теперь в списке насчитывается 16 юрисдикций, в том числе Багамские острова, Панама, Американские Виргинские острова, Тринидад и Тобаго. «Мы просим все перечисленные страны улучшить свою правовую базу и стремиться к соблюдению международных стандартов в области налогообложения», – отмечается в сообщении.
Черный список ЕС направлен на то, чтобы снизить мотивацию европейских компаний для инвестирования во включенные в него страны, указала директор департамента налогов и права компании ДРТ Юлия Крылова. К сделкам и транзакциям с организациями из юрисдикций этого списка применяется ряд мер, среди которых повышенное налогообложение «пассивных» доходов у источника в ЕС, более строгие правила КИК, обязанность раскрывать дополнительную информацию и запрет на вычет из налоговой базы некоторых расходов, понесенных в пользу резидентов юрисдикций из черного списка, отметила она.