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Эксперты оценили последствия от попадания России в черный список ЕС

Это может привести к налоговым потерям международных групп
Любовь Романова
С точки зрения ЕС, теперь Россия представляет собой офшор, не раскрывающий никакой информации европейским налоговым органам / Максим Стулов / Ведомости

Евросоюз (ЕС) 14 февраля включил Россию в черный список стран, которые не сотрудничают в сфере налогообложения, следует из сообщения Совета ЕС. В него также были добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова. Теперь в списке насчитывается 16 юрисдикций, в том числе Багамские острова, Панама, Американские Виргинские острова, Тринидад и Тобаго. «Мы просим все перечисленные страны улучшить свою правовую базу и стремиться к соблюдению международных стандартов в области налогообложения», – отмечается в сообщении.

Черный список ЕС направлен на то, чтобы снизить мотивацию европейских компаний для инвестирования во включенные в него страны, указала директор департамента налогов и права компании ДРТ Юлия Крылова. К сделкам и транзакциям с организациями из юрисдикций этого списка применяется ряд мер, среди которых повышенное налогообложение «пассивных» доходов у источника в ЕС, более строгие правила КИК, обязанность раскрывать дополнительную информацию и запрет на вычет из налоговой базы некоторых расходов, понесенных в пользу резидентов юрисдикций из черного списка, отметила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных