Европейское промпроизводство начало сокращаться

Европейское промпроизводство начало сокращатьсяСпад зафиксирован впервые за пять месяцев
Объемы промышленного производства в еврозоне в декабре 2022 г. сократились на 1,7% в сравнении с показателями декабря 2021 г., следует из данных Евростата, опубликованных в среду. Это стало первым сокращением с июля, когда промпроизводство упало на 2,5%, после чего оно росло на протяжении всех последующих месяцев, несмотря на удорожание электроэнергии и увеличение стоимости сырья: на 2,8% в августе, 5,1% в сентябре, 3,3% в октябре и 2,7% в ноябре.
Больше всего промышленное производство сократилось в Словакии (-13,1%) и Эстонии (-11,5%). За ними следуют Люксембург (-8,4%) и Литва (-8,2%) – причем в ноябре в обеих странах этот показатель находился в положительной зоне. Особо резким сокращение промпроизводства стало для Ирландии: после роста на 45,5% в ноябре оно сократилось сразу на 7,8% в декабре. Значительным оно также было в Словении (-7,3%) и Румынии (-7,1%).