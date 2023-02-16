Европейское промпроизводство начало сокращаться

Объемы промышленного производства в еврозоне в декабре 2022 г. сократились на 1,7% в сравнении с показателями декабря 2021 г., следует из данных Евростата, опубликованных в среду. Это стало первым сокращением с июля, когда промпроизводство упало на 2,5%, после чего оно росло на протяжении всех последующих месяцев, несмотря на удорожание электроэнергии и увеличение стоимости сырья: на 2,8% в августе, 5,1% в сентябре, 3,3% в октябре и 2,7% в ноябре.