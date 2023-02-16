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Европейское промпроизводство начало сокращаться

Спад зафиксирован впервые за пять месяцев
Антон Козлов
В Словакии спад промышленности отмечается уже более полугода / JEFF PACHOUD / AFP

Объемы промышленного производства в еврозоне в декабре 2022 г. сократились на 1,7% в сравнении с показателями декабря 2021 г., следует из данных Евростата, опубликованных в среду. Это стало первым сокращением с июля, когда промпроизводство упало на 2,5%, после чего оно росло на протяжении всех последующих месяцев, несмотря на удорожание электроэнергии и увеличение стоимости сырья: на 2,8% в августе, 5,1% в сентябре, 3,3% в октябре и 2,7% в ноябре.

Больше всего промышленное производство сократилось в Словакии (-13,1%) и Эстонии (-11,5%). За ними следуют Люксембург (-8,4%) и Литва (-8,2%) – причем в ноябре в обеих странах этот показатель находился в положительной зоне. Особо резким сокращение промпроизводства стало для Ирландии: после роста на 45,5% в ноябре оно сократилось сразу на 7,8% в декабре. Значительным оно также было в Словении (-7,3%) и Румынии (-7,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных