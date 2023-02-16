Сенаторы соберутся после послания президента исключительно по делу

Сенаторы соберутся после послания президента исключительно по делуВ повестку внеочередного заседания поставили вопросы, влияющие на налогообложение и поддержку регионов
Сенаторы неожиданно скорректировали график работы. В частности, Совет Федерации (СФ) перенес свое следующее «плановое» заседание 1 марта на 22 февраля, т. е. теперь во внеочередном порядке верхняя палата парламента соберется на следующий день после того, как президент Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Если СФ будет заседать 22 февраля, то его работа в этот день будет фактически синхронизирована с работой Госдумы: только после принятия законов нижней палатой их одобряют сенаторы и они ложатся на подпись президенту.
Официально в повестке сейчас значатся два вопроса – поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, подчеркивают в СФ. Пока сенаторов не предупреждали, что вместе с указанными законопроектами в повестку будут внесены какие-либо иные вопросы, например кадровые, говорит собеседник в верхней палате парламента. К примеру, отмечает он, пока на паузе консультации по назначению человека на вакантный уже два месяца пост председателя Счетной палаты. То, что иных вопросов в повестке нет, подтверждает глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.