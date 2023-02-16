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Сенаторы соберутся после послания президента исключительно по делу

В повестку внеочередного заседания поставили вопросы, влияющие на налогообложение и поддержку регионов
Александр Тихонов Дмитрий Гринкевич
Официально в повестке сейчас значатся два вопроса – поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, подчеркивают в СФ / Максим Стулов / Ведомости

Сенаторы неожиданно скорректировали график работы. В частности, Совет Федерации (СФ) перенес свое следующее «плановое» заседание 1 марта на 22 февраля, т. е. теперь во внеочередном порядке верхняя палата парламента соберется на следующий день после того, как президент Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Если СФ будет заседать 22 февраля, то его работа в этот день будет фактически синхронизирована с работой Госдумы: только после принятия законов нижней палатой их одобряют сенаторы и они ложатся на подпись президенту.

Официально в повестке сейчас значатся два вопроса – поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, подчеркивают в СФ. Пока сенаторов не предупреждали, что вместе с указанными законопроектами в повестку будут внесены какие-либо иные вопросы, например кадровые, говорит собеседник в верхней палате парламента. К примеру, отмечает он, пока на паузе консультации по назначению человека на вакантный уже два месяца пост председателя Счетной палаты. То, что иных вопросов в повестке нет, подтверждает глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных