Сенаторы соберутся после послания президента исключительно по делу

Сенаторы неожиданно скорректировали график работы. В частности, Совет Федерации (СФ) перенес свое следующее «плановое» заседание 1 марта на 22 февраля, т. е. теперь во внеочередном порядке верхняя палата парламента соберется на следующий день после того, как президент Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Если СФ будет заседать 22 февраля, то его работа в этот день будет фактически синхронизирована с работой Госдумы: только после принятия законов нижней палатой их одобряют сенаторы и они ложатся на подпись президенту.