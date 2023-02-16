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В ВЭБе оценили потенциал кредитного портфеля на проекты импортозамещения

Он может составить от 5 трлн до 10 трлн руб. при предоставлении послаблений по рискам со стороны ЦБ
Анастасия Бойко
Способность преодолеть технологическое отставание достигается последовательным инвестированием на длительном временном горизонте методом проб и ошибок / Александр Демьянчук / ТАСС

ВЭБ совместно с ЦБ и Минэком подготовит критерии для кредитования проектов технологического суверенитета с учетом риск-чувствительного подхода для банков – так называемый механизм таксономии проектов. Всего в рамках этого механизма планируется предоставить финансирование бизнесу (кредитный портфель) от 5 трлн до 10 трлн руб. в течение 2–3 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрей Байда.

Подготовить таксономию ВЭБу поручили в Совете Федерации (СФ), следует из проекта постановления верхней палаты парламента. Документ есть у «Ведомостей», его текст был подготовлен по итогам выступления главы госкорпорации Игоря Шувалова в Совфеде 25 января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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