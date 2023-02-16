В ВЭБе оценили потенциал кредитного портфеля на проекты импортозамещения

В ВЭБе оценили потенциал кредитного портфеля на проекты импортозамещенияОн может составить от 5 трлн до 10 трлн руб. при предоставлении послаблений по рискам со стороны ЦБ
ВЭБ совместно с ЦБ и Минэком подготовит критерии для кредитования проектов технологического суверенитета с учетом риск-чувствительного подхода для банков – так называемый механизм таксономии проектов. Всего в рамках этого механизма планируется предоставить финансирование бизнесу (кредитный портфель) от 5 трлн до 10 трлн руб. в течение 2–3 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрей Байда.
Подготовить таксономию ВЭБу поручили в Совете Федерации (СФ), следует из проекта постановления верхней палаты парламента. Документ есть у «Ведомостей», его текст был подготовлен по итогам выступления главы госкорпорации Игоря Шувалова в Совфеде 25 января.
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