В ВЭБе оценили потенциал кредитного портфеля на проекты импортозамещения

ВЭБ совместно с ЦБ и Минэком подготовит критерии для кредитования проектов технологического суверенитета с учетом риск-чувствительного подхода для банков – так называемый механизм таксономии проектов. Всего в рамках этого механизма планируется предоставить финансирование бизнесу (кредитный портфель) от 5 трлн до 10 трлн руб. в течение 2–3 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрей Байда.