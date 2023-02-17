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Отказ ЕС от энергоресурсов России повысил привлекательность Азии и Африки

Конкурентоспособность этих регионов существенно возросла, считают экономисты
Антон Козлов
Рост Южной Азии, во многом зависящей от энергорынков, будет подкрепляться тенденцией к переносу производств из Китая в Индию / ARUN SANKAR / AFP

В 2023–2024 гг. самый существенный рост ВВП будет наблюдаться в Восточной, Центральной и Западной Африке, а также в Южной и Юго-Восточной Азии, в то время как Европа и США будут расти самыми медленными темпами среди других экономик, следует из консенсус-прогноза мюнхенского Института экономических исследований (IFO). Оценки приводятся в докладе по итогам «Опроса экономических экспертов». В 2023 г. ВВП стран Восточной Африки вырастет на 8%, Западной – на 5,2%, Центральной – на 4,7%, примерно на ту же величину, 4,6–4,7%, будут расти экономики Южной и Юго-Восточной Азии. До 2026 г. развитие экономик этих регионов будет идти темпами от 4 до 8% в год.

Оценки экспертов, опрошенных IFO, в отношении Европы крайне пессимистичны. В 2023 г. рост экономик еврозоны не превысит 1%. К 2026 г. показатель вернется к 2–3%. Умеренный рост ожидается в североамериканском регионе: в 2023 г. он составит 1,6%, а к 2026 г. увеличится до 2,4%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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