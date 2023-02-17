Отказ ЕС от энергоресурсов России повысил привлекательность Азии и Африки

В 2023–2024 гг. самый существенный рост ВВП будет наблюдаться в Восточной, Центральной и Западной Африке, а также в Южной и Юго-Восточной Азии, в то время как Европа и США будут расти самыми медленными темпами среди других экономик, следует из консенсус-прогноза мюнхенского Института экономических исследований (IFO). Оценки приводятся в докладе по итогам «Опроса экономических экспертов». В 2023 г. ВВП стран Восточной Африки вырастет на 8%, Западной – на 5,2%, Центральной – на 4,7%, примерно на ту же величину, 4,6–4,7%, будут расти экономики Южной и Юго-Восточной Азии. До 2026 г. развитие экономик этих регионов будет идти темпами от 4 до 8% в год.