Внеплановая индексация простимулирует рост зарплат в экономике в целом до 5%

Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России, заявил Путин. По его словам, «важный индикатор, точка отсчета – это минимальный размер оплаты труда». В 2022 г. он был повышен дважды – в сумме почти на 20%, а с начала 2023 г. МРОТ проиндексирован еще на 6,3%, напомнил президент. «Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции и роста зарплат», – подчеркнул глава государства.