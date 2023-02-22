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Внеплановая индексация простимулирует рост зарплат в экономике в целом до 5%

Повышение зарплат станет одним из инструментов привлечения новых кадров и простимулирует потребительский спрос
Анастасия Бойко
Уровень оплаты труда – это важная характеристика привлекательности страны для работников / Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10% с 1 января 2024 г. С учетом уже запланированного увеличения МРОТ вырастет на 18,5% до 19 242 руб., отметил он.

Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России, заявил Путин. По его словам, «важный индикатор, точка отсчета – это минимальный размер оплаты труда». В 2022 г. он был повышен дважды – в сумме почти на 20%, а с начала 2023 г. МРОТ проиндексирован еще на 6,3%, напомнил президент. «Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции и роста зарплат», – подчеркнул глава государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных