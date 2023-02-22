Внеплановая индексация простимулирует рост зарплат в экономике в целом до 5%Повышение зарплат станет одним из инструментов привлечения новых кадров и простимулирует потребительский спрос
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10% с 1 января 2024 г. С учетом уже запланированного увеличения МРОТ вырастет на 18,5% до 19 242 руб., отметил он.
Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России, заявил Путин. По его словам, «важный индикатор, точка отсчета – это минимальный размер оплаты труда». В 2022 г. он был повышен дважды – в сумме почти на 20%, а с начала 2023 г. МРОТ проиндексирован еще на 6,3%, напомнил президент. «Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции и роста зарплат», – подчеркнул глава государства.