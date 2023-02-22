Санкции и сворачивание программ поддержки подтолкнули европейский бизнес к банкротствам

Количество заявлений на корпоративное банкротство в Евросоюзе в IV квартале 2022 г. выросло на 26,8% по сравнению с предыдущим кварталом – это стало рекордом за всю историю наблюдений (ведутся с 2015 г.), следует из февральских данных Евростата. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. рост составил 1,5 раза (абсолютных цифр Евростат не приводит). Основными причинами рекорда стали резкое сворачивание антиковидных субсидий бизнесу, разрушение цепочек поставок из-за санкций и рост цен на энергоносители, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями».