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Санкции и сворачивание программ поддержки подтолкнули европейский бизнес к банкротствам

Число заявлений о несостоятельности компаний увеличилось почти на треть в конце 2022 г.
Антон Козлов
В целом рост количества заявлений на банкротство напрямую связан с общими макроэкономическими процессами в Европе / PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance via AFP

Количество заявлений на корпоративное банкротство в Евросоюзе в IV квартале 2022 г. выросло на 26,8% по сравнению с предыдущим кварталом – это стало рекордом за всю историю наблюдений (ведутся с 2015 г.), следует из февральских данных Евростата. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. рост составил 1,5 раза (абсолютных цифр Евростат не приводит). Основными причинами рекорда стали резкое сворачивание антиковидных субсидий бизнесу, разрушение цепочек поставок из-за санкций и рост цен на энергоносители, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями».

Показатель банкротств в ЕС рос на протяжении всего 2022 года. В III квартале 2022 г. был зафиксирован рост на 16% по сравнению со вторым. Больше всего банкротств было в транспортной отрасли и хранении (+72,2%), сфере общепита и аренды жилья (+39,4%), образовании, здравоохранении и социальной сфере (+29,5%), следует из данных Евростата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных