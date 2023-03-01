Костин предложил ввести детские депозиты с госфинансированием

Костин предложил ввести детские депозиты с госфинансированиемЭто привлечет ликвидность, но вряд ли заинтересует государство из-за нагрузки на бюджет
Предправления ВТБ Андрей Костин предложил запустить новую госпрограмму – долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства, или так называемые детские депозиты. Об этом он заявил в ходе Финансового форума РСПП. По мнению банкира, такие вклады могут стать одной из мер поддержки семей в России.
«Согласно опросам, почти две трети россиян не имеют сбережений. Многие из них – молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке», – отметил Костин. Такой вклад не только создаст сберегательный инструмент, позволяющий формировать финансовый капитал для ребенка к его совершеннолетию, но и эффективно скажется на российской экономике, в которую начнут поступать длинные деньги с понятной прогнозируемой стоимостью, уверен госбанкир.