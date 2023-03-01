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Костин предложил ввести детские депозиты с госфинансированием

Это привлечет ликвидность, но вряд ли заинтересует государство из-за нагрузки на бюджет
Наталья Заруцкая Михаил Кузнецов
Средства с открытого на имя ребенка депозита могут использоваться на связанные с детьми цели – образование, медицину и др. / Евгений Разумный / Ведомости

Предправления ВТБ Андрей Костин предложил запустить новую госпрограмму – долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства, или так называемые детские депозиты. Об этом он заявил в ходе Финансового форума РСПП. По мнению банкира, такие вклады могут стать одной из мер поддержки семей в России.

«Согласно опросам, почти две трети россиян не имеют сбережений. Многие из них – молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке», – отметил Костин. Такой вклад не только создаст сберегательный инструмент, позволяющий формировать финансовый капитал для ребенка к его совершеннолетию, но и эффективно скажется на российской экономике, в которую начнут поступать длинные деньги с понятной прогнозируемой стоимостью, уверен госбанкир.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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