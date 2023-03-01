Костин предложил ввести детские депозиты с госфинансированием

«Согласно опросам, почти две трети россиян не имеют сбережений. Многие из них – молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке», – отметил Костин. Такой вклад не только создаст сберегательный инструмент, позволяющий формировать финансовый капитал для ребенка к его совершеннолетию, но и эффективно скажется на российской экономике, в которую начнут поступать длинные деньги с понятной прогнозируемой стоимостью, уверен госбанкир.