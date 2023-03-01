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Титов предложил правительству создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий

Сейчас компании жалуются в том числе на отказ страховщиков возмещать ущерб
Анастасия Бойко
Титов предлагает создать единый реестр пострадавших предприятий в регионах со средним уровнем реагирования, в который будут включаться данные о компаниях и размере понесенного ими ущерба / Евгений Разумный / Ведомости

Бизнес из регионов «среднего уровня реагирования» (Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Севастополь, Крым, Краснодарский край) жалуется на разрушение зданий и инфраструктуры предприятий. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину. С копией документа, который был направлен 21 февраля, ознакомились «Ведомости».

На что жалуются

Помимо физического разрушения объектов предприниматели в приграничных регионах сталкиваются с выпадением из оборота сельхозземель, со снижением залоговой стоимости имущества (необходимо для получения кредитов), с повышением себестоимости продукции из-за расходов, связанных с возрастающими рисками релокации. Кроме того, в перечисленных субъектах резко снизился приток туристов и приостановилось развитие социального предпринимательства, отмечает Титов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных