Титов предложил правительству создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий

Титов предложил правительству создать реестр пострадавших от обстрелов предприятийСейчас компании жалуются в том числе на отказ страховщиков возмещать ущерб
Бизнес из регионов «среднего уровня реагирования» (Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Севастополь, Крым, Краснодарский край) жалуется на разрушение зданий и инфраструктуры предприятий. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину. С копией документа, который был направлен 21 февраля, ознакомились «Ведомости».
На что жалуются
Помимо физического разрушения объектов предприниматели в приграничных регионах сталкиваются с выпадением из оборота сельхозземель, со снижением залоговой стоимости имущества (необходимо для получения кредитов), с повышением себестоимости продукции из-за расходов, связанных с возрастающими рисками релокации. Кроме того, в перечисленных субъектах резко снизился приток туристов и приостановилось развитие социального предпринимательства, отмечает Титов.