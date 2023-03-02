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Рост ставок ЕЦБ может остановиться к сентябрю

Инфляция достигнет таргета в 2% только к 2025 году
Антон Козлов
Для финансовой системы Европы, которая на протяжении многих лет развивалась в условиях околонулевых процентов по кредиту, ставки ЕЦБ выше уровней 3–3,5% уже представляют серьезную угрозу для стабильности крупнейших институтов / Kai Pfaffenbach / Reuters

Наиболее «желательным» для Европы станет достижение максимальной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) к сентябрю 2023 г. Об этом заявил член совета управляющих ЕЦБ и председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало. Это позволит общеевропейскому регулятору достигнуть таргета по инфляции в 2% уже к 2024–2025 гг., считает он.

В ходе заседания ЕЦБ от 21 июля базовая и депозитная ставки были повышены на 0,5 п. п. впервые за 11 лет и составили 0,5 и 0% соответственно. На последовавших двух заседаниях 8 сентября и 27 октября ставки были повышены на 0,75 п. п. и к концу осени составляли 1,25% – базовая и 0,75% – депозитная. На заседаниях 15 декабря и 2 февраля они были повышены на 0,5 п. п., на данный момент они составляют 3% – базовая и 2,5% – депозитная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных