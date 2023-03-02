Рост ставок ЕЦБ может остановиться к сентябрю

В ходе заседания ЕЦБ от 21 июля базовая и депозитная ставки были повышены на 0,5 п. п. впервые за 11 лет и составили 0,5 и 0% соответственно. На последовавших двух заседаниях 8 сентября и 27 октября ставки были повышены на 0,75 п. п. и к концу осени составляли 1,25% – базовая и 0,75% – депозитная. На заседаниях 15 декабря и 2 февраля они были повышены на 0,5 п. п., на данный момент они составляют 3% – базовая и 2,5% – депозитная.