Доходы у малоимущих росли в шесть раз быстрее, чем у наиболее обеспеченных

Росстат начал публиковать данные о доходах в разрезе 10 групп, структурированных по размеру доходов, со II квартала 2022 г. Оперативные данные учитывают социальные выплаты и зарплаты, но не доходы от собственности и предпринимательской деятельности, следует из комментария Росстата. Представитель ведомства напомнил, что для оценки доходов по группам используются в том числе данные ФНС, Соцфонда, Банка России, кредитных организаций и информация из других административных источников.