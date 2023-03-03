Доходы у малоимущих росли в шесть раз быстрее, чем у наиболее обеспеченных

Доходы у малоимущих росли в шесть раз быстрее, чем у наиболее обеспеченныхНаметилось снижение социального неравенства, отмечают эксперты
Доходы 10% наименее обеспеченных россиян (так называемая первая децильная группа) в IV квартале 2022 г. выросли в 6 раз больше, чем доходы 10% наиболее обеспеченных россиян (десятая децильная группа), следует из оперативных данных Росстата. Среднедушевые денежные доходы первой группы выросли на 1,8% в реальном выражении (скорректированы на инфляцию) до 10 535 руб., последней – на 0,3% до 165 695 руб.
Росстат начал публиковать данные о доходах в разрезе 10 групп, структурированных по размеру доходов, со II квартала 2022 г. Оперативные данные учитывают социальные выплаты и зарплаты, но не доходы от собственности и предпринимательской деятельности, следует из комментария Росстата. Представитель ведомства напомнил, что для оценки доходов по группам используются в том числе данные ФНС, Соцфонда, Банка России, кредитных организаций и информация из других административных источников.