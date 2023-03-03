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Доходы у малоимущих росли в шесть раз быстрее, чем у наиболее обеспеченных

Наметилось снижение социального неравенства, отмечают эксперты
Анастасия Бойко
Одна из причин, которые повлияли на рост доходов наименее обеспеченных россиян, – рост зарплат и реализация программ адресной социальной поддержки / Евгений Разумный / Ведомости

Доходы 10% наименее обеспеченных россиян (так называемая первая децильная группа) в IV квартале 2022 г. выросли в 6 раз больше, чем доходы 10% наиболее обеспеченных россиян (десятая децильная группа), следует из оперативных данных Росстата. Среднедушевые денежные доходы первой группы выросли на 1,8% в реальном выражении (скорректированы на инфляцию) до 10 535 руб., последней – на 0,3% до 165 695 руб.

Росстат начал публиковать данные о доходах в разрезе 10 групп, структурированных по размеру доходов, со II квартала 2022 г. Оперативные данные учитывают социальные выплаты и зарплаты, но не доходы от собственности и предпринимательской деятельности, следует из комментария Росстата. Представитель ведомства напомнил, что для оценки доходов по группам используются в том числе данные ФНС, Соцфонда, Банка России, кредитных организаций и информация из других административных источников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных