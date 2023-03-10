Счетная палата указала на риски из-за долгов корпоративного сектора

При ухудшении экономической ситуации в среднесрочной перспективе есть риски, что отдельным системообразующим компаниям и системно значимым кредитным организациям может потребоваться дополнительная финансовая поддержка со стороны государства, указывает Счетная палата (СП) в отчете о работе в 2022 г. (документ есть у «Ведомостей»). По оценке контрольного ведомства, доля задолженности корпоративного сектора экономики в общем объеме совокупного долга России по состоянию на 1 июля 2022 г. составляла почти 90%.