Счетная палата указала на риски из-за долгов корпоративного сектора

Счетная палата указала на риски из-за долгов корпоративного сектораИх доля в общем объеме обязательств России составляет почти 90%
При ухудшении экономической ситуации в среднесрочной перспективе есть риски, что отдельным системообразующим компаниям и системно значимым кредитным организациям может потребоваться дополнительная финансовая поддержка со стороны государства, указывает Счетная палата (СП) в отчете о работе в 2022 г. (документ есть у «Ведомостей»). По оценке контрольного ведомства, доля задолженности корпоративного сектора экономики в общем объеме совокупного долга России по состоянию на 1 июля 2022 г. составляла почти 90%.
В настоящее время ни на одно из ведомств не возложены функции по мониторингу и контролю совокупного долга России, обращает внимание СП. Минфин в рамках своих полномочий занимается управлением государственным долгом и мониторингом долговой устойчивости регионов, а Банк России ведет статистику внешнего долга и регистрацию выпусков корпоративных облигаций, указывается в отчете.