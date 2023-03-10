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Счетная палата указала на риски из-за долгов корпоративного сектора

Их доля в общем объеме обязательств России составляет почти 90%
Любовь Романова Елена Мухаметшина
Необходимости контролировать именно совокупный долг России нет / Максим Стулов / Ведомости

При ухудшении экономической ситуации в среднесрочной перспективе есть риски, что отдельным системообразующим компаниям и системно значимым кредитным организациям может потребоваться дополнительная финансовая поддержка со стороны государства, указывает Счетная палата (СП) в отчете о работе в 2022 г. (документ есть у «Ведомостей»). По оценке контрольного ведомства, доля задолженности корпоративного сектора экономики в общем объеме совокупного долга России по состоянию на 1 июля 2022 г. составляла почти 90%.

В настоящее время ни на одно из ведомств не возложены функции по мониторингу и контролю совокупного долга России, обращает внимание СП. Минфин в рамках своих полномочий занимается управлением государственным долгом и мониторингом долговой устойчивости регионов, а Банк России ведет статистику внешнего долга и регистрацию выпусков корпоративных облигаций, указывается в отчете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных