Как за год изменилась внешняя торговля России

Как за год изменилась внешняя торговля РоссииЭкспорт подскочил на 20% при спаде импорта на 12%
Оборот внешней торговли России по итогам прошлого года вырос на 8,1% и составил $850,5 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных 13 марта. Объем экспорта вырос на 19,9% до $591,5 млрд, импорт сократился на 11,7% до $259,1 млрд. Таким образом, профицит торгового баланса достиг $332,4 млрд, увеличившись почти в 1,7 раза по сравнению с 2021 г., когда он составлял $199,5 млрд.
Ведомство частично возобновило публикацию данных по внешней торговле, закрытых весной прошлого года (последние данные выходили в марте за январь 2022 г.) после введения масштабных санкций Запада против России. Такое решение было принято, чтобы избежать некорректных оценок и спекуляций, поясняли тогда в ФТС. После начала СВО на Украине западные страны стали вводить санкции, которые в том числе касались поставок в Россию различных товаров. В свою очередь российское правительство в марте разрешило ввоз иностранной продукции без согласия правообладателей. В список товаров для параллельного импорта попали автомобили, запчасти, бытовая техника, одежда, обувь и т. д.