Как за год изменилась внешняя торговля России

Ведомство частично возобновило публикацию данных по внешней торговле, закрытых весной прошлого года (последние данные выходили в марте за январь 2022 г.) после введения масштабных санкций Запада против России. Такое решение было принято, чтобы избежать некорректных оценок и спекуляций, поясняли тогда в ФТС. После начала СВО на Украине западные страны стали вводить санкции, которые в том числе касались поставок в Россию различных товаров. В свою очередь российское правительство в марте разрешило ввоз иностранной продукции без согласия правообладателей. В список товаров для параллельного импорта попали автомобили, запчасти, бытовая техника, одежда, обувь и т. д.