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Как за год изменилась внешняя торговля России

Экспорт подскочил на 20% при спаде импорта на 12%
Любовь Романова
Санкции и вынужденное изменение логистики не помешали России в 2022 г. увеличить внешнеторговый оборот и резко нарастить экспорт / Виталий Аньков / РИА Новости

Оборот внешней торговли России по итогам прошлого года вырос на 8,1% и составил $850,5 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных 13 марта. Объем экспорта вырос на 19,9% до $591,5 млрд, импорт сократился на 11,7% до $259,1 млрд. Таким образом, профицит торгового баланса достиг $332,4 млрд, увеличившись почти в 1,7 раза по сравнению с 2021 г., когда он составлял $199,5 млрд.

Ведомство частично возобновило публикацию данных по внешней торговле, закрытых весной прошлого года (последние данные выходили в марте за январь 2022 г.) после введения масштабных санкций Запада против России. Такое решение было принято, чтобы избежать некорректных оценок и спекуляций, поясняли тогда в ФТС. После начала СВО на Украине западные страны стали вводить санкции, которые в том числе касались поставок в Россию различных товаров. В свою очередь российское правительство в марте разрешило ввоз иностранной продукции без согласия правообладателей. В список товаров для параллельного импорта попали автомобили, запчасти, бытовая техника, одежда, обувь и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных