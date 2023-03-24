Россия стала страной номер один по инвестициям в Иран

По итогам 2022 финансового года в Иране, завершившегося 22 марта, Россия стала лидером по инвестициям в эту страну: в денежном выражении они составили $2,76 млрд. Это почти 2/3 от всех иностранных инвестиций в иранскую экономику ($4,18 млрд). Об этом Financial Times 23 марта заявил министр финансов Ирана Эхсан Хандузи. По сравнению с 2021 финансовым годом иностранные инвестиции в страну выросли почти в 4 раза. В прошлом отчетном периоде, согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), они достигали лишь $1,425 млрд.