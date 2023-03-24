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Россия стала страной номер один по инвестициям в Иран

Второе место занял Афганистан
Илья Лакстыгал Антон Козлов
Reuters

По итогам 2022 финансового года в Иране, завершившегося 22 марта, Россия стала лидером по инвестициям в эту страну: в денежном выражении они составили $2,76 млрд. Это почти 2/3 от всех иностранных инвестиций в иранскую экономику ($4,18 млрд). Об этом Financial Times 23 марта заявил министр финансов Ирана Эхсан Хандузи. По сравнению с 2021 финансовым годом иностранные инвестиции в страну выросли почти в 4 раза. В прошлом отчетном периоде, согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), они достигали лишь $1,425 млрд.

О том, что Москва – самый крупный инвестор в иранскую экономику, еще в январе 2023 г. заявлял замминистра экономики Ирана Али Фекри. По его словам, с августа 2021 г., когда к власти пришло правительство президента Ибрагима Раиси, Россия сделала самый большой объем инвестиций в Иран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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