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Всемирный банк анонсировал три новых принципа поддержки развивающихся стран

Институт будет соинвестировать с частным сектором и предлагает агрегировать разные долги
Антон Козлов
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований рассказал о новом подходе к поддержке развивающихся стран / James Lawler Duggan / Reuters

Развивающиеся страны сталкиваются с исключительно сложными вызовами на фоне замедления глобального экономического роста и повышения процентных ставок в США и Европе, заявил 23 марта президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс в ходе программного выступления в Центре стратегических и международных исследований. Большая часть доступного на данный момент капитала поглощается узкой группой развитых стран для поддержания огромных государственных долгов и поддержания центробанками достаточной ликвидности в системе, добавил он.

По разным оценкам, от 20% до практически всех развивающихся стран будут фиксировать существенный дефицит капитала на фоне оттока в крупные экономики, отметил Малпасс. Но только на разрешение конфликтов, компенсацию последствий пандемии и борьбу с эпидемиями, а также на покрытие климатических издержек им потребуется $2,4 трлн ежегодно на протяжении ближайших семи лет, оценил глава ВБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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