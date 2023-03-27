Всемирный банк анонсировал три новых принципа поддержки развивающихся стран

Всемирный банк анонсировал три новых принципа поддержки развивающихся странИнститут будет соинвестировать с частным сектором и предлагает агрегировать разные долги
Развивающиеся страны сталкиваются с исключительно сложными вызовами на фоне замедления глобального экономического роста и повышения процентных ставок в США и Европе, заявил 23 марта президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс в ходе программного выступления в Центре стратегических и международных исследований. Большая часть доступного на данный момент капитала поглощается узкой группой развитых стран для поддержания огромных государственных долгов и поддержания центробанками достаточной ликвидности в системе, добавил он.
По разным оценкам, от 20% до практически всех развивающихся стран будут фиксировать существенный дефицит капитала на фоне оттока в крупные экономики, отметил Малпасс. Но только на разрешение конфликтов, компенсацию последствий пандемии и борьбу с эпидемиями, а также на покрытие климатических издержек им потребуется $2,4 трлн ежегодно на протяжении ближайших семи лет, оценил глава ВБ.