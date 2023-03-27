Всемирный банк анонсировал три новых принципа поддержки развивающихся стран

По разным оценкам, от 20% до практически всех развивающихся стран будут фиксировать существенный дефицит капитала на фоне оттока в крупные экономики, отметил Малпасс. Но только на разрешение конфликтов, компенсацию последствий пандемии и борьбу с эпидемиями, а также на покрытие климатических издержек им потребуется $2,4 трлн ежегодно на протяжении ближайших семи лет, оценил глава ВБ.