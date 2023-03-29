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Китай потратил $104 млрд за пять лет на кредиты для спасения своих должников

Это плата за опыт глобального кредитора, которого раньше у КНР не было
Владимир Кулагин
Исследование показало, что китайские кредиты странам, испытывающим трудности с обслуживанием долга, выросли менее чем с 5% портфеля зарубежных кредитов КНР в 2010 г. до 60% к 2022 г. / Hasnoor Hussain / Reuters

За 13 лет (с 2008 по 2021 г.) КНР выдала кредитов на $240 млрд 22 развивающимся странам с большой долговой нагрузкой, резко увеличив кредитование начиная с 2016 г. ($104 млрд). Рост кредитования с 2016 г. был вызван необходимостью обслуживания ранее выданных займов на развитие инфраструктуры в рамках объявленной в 2013 г. китайской инициативы «Пояса и пути», говорится в докладе Всемирного банка, Гарвардской школы Кеннеди, AidData и Института мировой экономики Кильского университета, выпущенного 28 марта.

Согласно докладу, почти 80% спасательных кредитов, выданных с 2016 по 2021 г., получали страны с низкими и средним уровнем дохода, в том числе Аргентина, Монголия и Пакистан. Кроме того, сейчас Китай ведет переговоры о реструктуризации долга с рядом стран, включая Замбию, Гану и Шри-Ланку. Как пишет агентство Reuters, ряд проектов «Пояса и пути», под которые Китай начал выдавать кредиты с 2013 г., не принесли ожидаемых выгод, в том числе из-за их нерентабельности, проблем с коррупцией и экологических проблем. Среди ярких примеров называются так и недостроенная «дорога в никуда» в Черногории от порта Бар до южной границы Сербии стоимостью $1 млрд, убыточный порт Хамбантота (в 2017 г. был передан в аренду Китаю на 99 лет) и телебашня Лотоса на Шри-Ланке, объявившей в 2022 г. дефолт. Сейчас ее долг Китаю достиг почти $7 млрд, что составляет 52% от общей внешней задолженности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных