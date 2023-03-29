Китай потратил $104 млрд за пять лет на кредиты для спасения своих должников

Согласно докладу, почти 80% спасательных кредитов, выданных с 2016 по 2021 г., получали страны с низкими и средним уровнем дохода, в том числе Аргентина, Монголия и Пакистан. Кроме того, сейчас Китай ведет переговоры о реструктуризации долга с рядом стран, включая Замбию, Гану и Шри-Ланку. Как пишет агентство Reuters, ряд проектов «Пояса и пути», под которые Китай начал выдавать кредиты с 2013 г., не принесли ожидаемых выгод, в том числе из-за их нерентабельности, проблем с коррупцией и экологических проблем. Среди ярких примеров называются так и недостроенная «дорога в никуда» в Черногории от порта Бар до южной границы Сербии стоимостью $1 млрд, убыточный порт Хамбантота (в 2017 г. был передан в аренду Китаю на 99 лет) и телебашня Лотоса на Шри-Ланке, объявившей в 2022 г. дефолт. Сейчас ее долг Китаю достиг почти $7 млрд, что составляет 52% от общей внешней задолженности.