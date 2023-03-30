МВФ представил пять сценариев раскола мировой экономики

МВФ представил пять сценариев раскола мировой экономикиФрагментация системы сильнее всего ударит по наименее развитым странам
Дробление глобальной экономики на противостоящие блоки может снизить мировой ВВП на величину от 0,3 до 2,3% на горизонте 7–10 лет – в зависимости от того, насколько жестким будет раскол. При этом в наименее развитых странах (НРС) падение ВВП может быть двузначным. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) «Фрагментация в международной торговле с учетом сырьевых товаров» (Fragmentation in Global Trade: Accounting for Commodities), с которым ознакомились «Ведомости».
Эксперты МВФ выделяют пять сценариев фрагментации: «стратегическое разделение», «геоэкономическая фрагментация», а также три дополнительных, которые реализуются в случае введения жестких ограничений в торговле энергоресурсами, высокотехнологичной продукцией или товарами сельского хозяйства. Основными в фонде считают первые два варианта. Вероятность реализации остальных сравнительно невысока.