МВФ представил пять сценариев раскола мировой экономики

Дробление глобальной экономики на противостоящие блоки может снизить мировой ВВП на величину от 0,3 до 2,3% на горизонте 7–10 лет – в зависимости от того, насколько жестким будет раскол. При этом в наименее развитых странах (НРС) падение ВВП может быть двузначным. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) «Фрагментация в международной торговле с учетом сырьевых товаров» (Fragmentation in Global Trade: Accounting for Commodities), с которым ознакомились «Ведомости».