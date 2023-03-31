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Как в Казахстане может поменяться налогообложение сырьевых отраслей

Нагрузку повысят на металлургов, а нефтегазовый сектор реформа не коснется
Антон Козлов
Токаев в своем выступлении упомянул местный налог на прибыль (КПН, сейчас 20%) и НДС (сейчас 12%) как ключевые для бюджета налоги, ставки по которым могут быть дифференцированы / Press service of the President of Kazakhstan via Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед новым парламентом страны 29 марта, объявил о планах изменить налоговую модель республики, сделать «распределение национального богатства» более справедливым. Экспортирующие из страны сырье компании должны платить в бюджет больше, подчеркнул он. Кроме этого, Токаев предложил дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС). Деталей планируемых изменений президент не привел.

Налоговая реформа вряд ли принципиально поменяет баланс в экономике республики, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их мнению, резистентность системы к политическим планам на данный момент слишком высока: в значительной части крупнейших добывающих компаний страны иностранные акционеры владеют контрольным либо блокирующим пакетом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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