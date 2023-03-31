Как в Казахстане может поменяться налогообложение сырьевых отраслей

Как в Казахстане может поменяться налогообложение сырьевых отраслейНагрузку повысят на металлургов, а нефтегазовый сектор реформа не коснется
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед новым парламентом страны 29 марта, объявил о планах изменить налоговую модель республики, сделать «распределение национального богатства» более справедливым. Экспортирующие из страны сырье компании должны платить в бюджет больше, подчеркнул он. Кроме этого, Токаев предложил дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС). Деталей планируемых изменений президент не привел.
Налоговая реформа вряд ли принципиально поменяет баланс в экономике республики, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их мнению, резистентность системы к политическим планам на данный момент слишком высока: в значительной части крупнейших добывающих компаний страны иностранные акционеры владеют контрольным либо блокирующим пакетом.