Смертность продолжила снижаться в 2023 году

Смертность продолжила снижаться в 2023 годуНо пока тенденцию нельзя назвать устойчивой
В январе 2023 г. смертность превысила рождаемость в 1,6 раза (умерло 168 400, родилось 104 200 человек), следует из данных Росстата. Это лучше аналогичного показателя прошлого года: тогда ушло из жизни почти вдвое больше людей, чем появилось на свет (193 000 человек против 103 800 детей). Смертность месяц к месяцу, таким образом, снизилась на 13%, рождаемость увеличилась на 0,4% год к году. В декабре прошлого года смертность превысила рождаемость в 1,5 раза (164 540 против 108 325).
За весь прошлый год смертность упала на 22,1%, сообщила 29 марта на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, появились признаки положительных демографических тенденций, которые, как она надеется, продолжатся в этом году. Ожидается, что к концу 2023 г. показатель смертности в России снизится на 1,5–2% по сравнению с допандемийным 2019 годом, а продолжительность жизни составит 73,5 года, отметила Голикова. По итогам первых двух месяцев 2023 г. также отмечается тенденция к дальнейшему снижению смертности, сообщила она (Росстат должен опубликовать данные за февраль в апреле. – «Ведомости»).