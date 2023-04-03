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Смертность продолжила снижаться в 2023 году

Но пока тенденцию нельзя назвать устойчивой
Ярослава Костенко
На рождаемости сказались коронакризис и нынешние экономические пертурбации / Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В январе 2023 г. смертность превысила рождаемость в 1,6 раза (умерло 168 400, родилось 104 200 человек), следует из данных Росстата. Это лучше аналогичного показателя прошлого года: тогда ушло из жизни почти вдвое больше людей, чем появилось на свет (193 000 человек против 103 800 детей). Смертность месяц к месяцу, таким образом, снизилась на 13%, рождаемость увеличилась на 0,4% год к году. В декабре прошлого года смертность превысила рождаемость в 1,5 раза (164 540 против 108 325).

За весь прошлый год смертность упала на 22,1%, сообщила 29 марта на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, появились признаки положительных демографических тенденций, которые, как она надеется, продолжатся в этом году. Ожидается, что к концу 2023 г. показатель смертности в России снизится на 1,5–2% по сравнению с допандемийным 2019 годом, а продолжительность жизни составит 73,5 года, отметила Голикова. По итогам первых двух месяцев 2023 г. также отмечается тенденция к дальнейшему снижению смертности, сообщила она (Росстат должен опубликовать данные за февраль в апреле. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных