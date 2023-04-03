Смертность продолжила снижаться в 2023 году

За весь прошлый год смертность упала на 22,1%, сообщила 29 марта на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, появились признаки положительных демографических тенденций, которые, как она надеется, продолжатся в этом году. Ожидается, что к концу 2023 г. показатель смертности в России снизится на 1,5–2% по сравнению с допандемийным 2019 годом, а продолжительность жизни составит 73,5 года, отметила Голикова. По итогам первых двух месяцев 2023 г. также отмечается тенденция к дальнейшему снижению смертности, сообщила она (Росстат должен опубликовать данные за февраль в апреле. – «Ведомости»).