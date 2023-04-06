Почти половина промышленных компаний оценили санкции положительно или нейтрально

Почти половина промышленных компаний оценили санкции положительно или нейтральноОграничения помогли нарастить долю на традиционных рынках или открыть новые ниши
Почти половина – 47% – руководителей бизнеса заявили о в целом положительном или, по крайней мере, нейтральном эффекте санкций. К такому выводу пришли в НИУ ВШЭ на основе данных опроса топ-менеджеров почти 2000 российских компаний в сфере обрабатывающей промышленности. Доклад «Новые возможности российских компаний» есть у «Ведомостей». Свыше четверти респондентов (28%) заявили, что смогли использовать открывшиеся благодаря санкциям перспективы: почти каждой десятой фирме (9%) удалось нарастить долю на традиционных рынках, 7% фирм нашли ниши для новых продуктов, 6% вышли на новые для себя рынки, 4% привлекли квалифицированные кадры, следует из документа.
В общей сложности санкции затронули 65% компаний, следует из опроса. Среди тех, кто так или иначе ощутил ограничения, доля респондентов, оценивших санкции положительно, существенно ниже – 23%. Остальные утверждают, что меры против России повлияли на их бизнес отрицательно. Ключевыми проблемами для них стали рост цен на сырье, материалы и комплектующие на внутреннем рынке (для 41% компаний), затруднения с импортом необходимых товаров и услуг (31%), а также проблемы с логистикой (22%), с импортом и обслуживанием оборудования (19%). При этом удельный вес малых, средних и крупных фирм, испытывавших какие-либо сложности вследствие санкций, был примерно одинаков. Но ряд конкретных санкционных проблем – с импортом, логистикой, разрывом отношений с зарубежными партнерами, платежами и сокращением зарубежного спроса – были значительно более характерны для крупного бизнеса.