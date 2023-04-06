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Почти половина промышленных компаний оценили санкции положительно или нейтрально

Ограничения помогли нарастить долю на традиционных рынках или открыть новые ниши
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Почти половина – 47% – руководителей бизнеса заявили о в целом положительном или, по крайней мере, нейтральном эффекте санкций. К такому выводу пришли в НИУ ВШЭ на основе данных опроса топ-менеджеров почти 2000 российских компаний в сфере обрабатывающей промышленности. Доклад «Новые возможности российских компаний» есть у «Ведомостей». Свыше четверти респондентов (28%) заявили, что смогли использовать открывшиеся благодаря санкциям перспективы: почти каждой десятой фирме (9%) удалось нарастить долю на традиционных рынках, 7% фирм нашли ниши для новых продуктов, 6% вышли на новые для себя рынки, 4% привлекли квалифицированные кадры, следует из документа.

В общей сложности санкции затронули 65% компаний, следует из опроса. Среди тех, кто так или иначе ощутил ограничения, доля респондентов, оценивших санкции положительно, существенно ниже – 23%. Остальные утверждают, что меры против России повлияли на их бизнес отрицательно. Ключевыми проблемами для них стали рост цен на сырье, материалы и комплектующие на внутреннем рынке (для 41% компаний), затруднения с импортом необходимых товаров и услуг (31%), а также проблемы с логистикой (22%), с импортом и обслуживанием оборудования (19%). При этом удельный вес малых, средних и крупных фирм, испытывавших какие-либо сложности вследствие санкций, был примерно одинаков. Но ряд конкретных санкционных проблем – с импортом, логистикой, разрывом отношений с зарубежными партнерами, платежами и сокращением зарубежного спроса – были значительно более характерны для крупного бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных