Почти половина промышленных компаний оценили санкции положительно или нейтрально

В общей сложности санкции затронули 65% компаний, следует из опроса. Среди тех, кто так или иначе ощутил ограничения, доля респондентов, оценивших санкции положительно, существенно ниже – 23%. Остальные утверждают, что меры против России повлияли на их бизнес отрицательно. Ключевыми проблемами для них стали рост цен на сырье, материалы и комплектующие на внутреннем рынке (для 41% компаний), затруднения с импортом необходимых товаров и услуг (31%), а также проблемы с логистикой (22%), с импортом и обслуживанием оборудования (19%). При этом удельный вес малых, средних и крупных фирм, испытывавших какие-либо сложности вследствие санкций, был примерно одинаков. Но ряд конкретных санкционных проблем – с импортом, логистикой, разрывом отношений с зарубежными партнерами, платежами и сокращением зарубежного спроса – были значительно более характерны для крупного бизнеса.