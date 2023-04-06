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В ЕЦБ оценили последствия введения цифрового евро

Массовый запуск такой валюты может дополнительно дестабилизировать банковскую систему
Антон Козлов Наталья Заруцкая
Reuters

Цифровой евро, массовый выпуск которого Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует начать в 2024 г., может стать более привлекательным инструментом сбережений, чем наличность и деньги на банковских депозитах. Об этом говорится в соответствующем докладе регулятора, опубликованном в марте. С другой стороны, повышенный интерес к цифровой валюте создает и дополнительные риски для банковской системы, оговариваются аналитики регулятора. «На фоне нестабильности на мировых финансовых рынках это может привести к ощутимому сокращению активов европейских коммерческих банков», – предупреждают в ЕЦБ.

Авторы доклада приходят к трем основным выводам. Во-первых, те, кто на данный момент хранит свои сбережения в наличной валюте, в любом случае выиграют от перехода на электронный эквивалент. Во-вторых, введение цифровой валюты центрального банка (CBDC) повысит доступность денег, выпускаемых напрямую государством, что может привести к частичной дезинтермедиации (т. е. устранению посредничества) банков в финансовой системе. Вкладчикам в целом выгоднее переносить свои деньги с депозитов в цифровую валюту, так как это обезопасит их средства от последствий возможного банковского кризиса, хотя его вероятность остается невысокой. Поэтому клиенты наиболее стабильных банков могут упустить существенную выгоду, если преждевременно заберут свои средства, уточняют авторы доклада. В-третьих, хотя сокращение доли депозитов в структуре банковских активов в целом ухудшит положение кредитных организаций, но также и откроет для них новые возможности по реструктуризации своих портфелей. После ухода части вкладчиков в цифровую валюту оставшиеся клиенты, как ожидается, будут проявлять большую лояльность к классическим банкам, что может смотивировать организации повысить процентные ставки по вкладам, а также увеличить долю долгосрочных кредитов в своем портфеле, считают в ЕЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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