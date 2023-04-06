В ЕЦБ оценили последствия введения цифрового евро

Авторы доклада приходят к трем основным выводам. Во-первых, те, кто на данный момент хранит свои сбережения в наличной валюте, в любом случае выиграют от перехода на электронный эквивалент. Во-вторых, введение цифровой валюты центрального банка (CBDC) повысит доступность денег, выпускаемых напрямую государством, что может привести к частичной дезинтермедиации (т. е. устранению посредничества) банков в финансовой системе. Вкладчикам в целом выгоднее переносить свои деньги с депозитов в цифровую валюту, так как это обезопасит их средства от последствий возможного банковского кризиса, хотя его вероятность остается невысокой. Поэтому клиенты наиболее стабильных банков могут упустить существенную выгоду, если преждевременно заберут свои средства, уточняют авторы доклада. В-третьих, хотя сокращение доли депозитов в структуре банковских активов в целом ухудшит положение кредитных организаций, но также и откроет для них новые возможности по реструктуризации своих портфелей. После ухода части вкладчиков в цифровую валюту оставшиеся клиенты, как ожидается, будут проявлять большую лояльность к классическим банкам, что может смотивировать организации повысить процентные ставки по вкладам, а также увеличить долю долгосрочных кредитов в своем портфеле, считают в ЕЦБ.