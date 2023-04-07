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Эксперты ждут рекордного роста рынка рублевых корпоративных облигаций в этом году

Уход международных рейтинговых агентств сделал Россию «национальным островом» долговых бумаг
Анастасия Бойко Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Объем новых размещений на рынке рублевых корпоративных облигаций может стать рекордным в 2023 г. и составить около 4,5–5,5 трлн руб. Такой прогноз приводят эксперты в докладе «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту». Востребованность этого инструмента растет из-за необходимости привлекать средства на реализацию инвестиционных программ и рефинансирование обязательств в условиях закрытых внешних рынков, указывают экономисты.

Санкции не привели к коллапсу на рублевом рынке долговых облигаций, констатируют авторы доклада. Если на конец 2021 г. весь объем рынка составлял около 17,6 трлн руб., то на конец 2022 г. – 19,8 трлн (рост на 12,5%). По итогам 2023 г. общий объем рынка рублевых корпоративных облигаций может вырасти более чем на 20% и превысить 24 трлн руб., считают эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных