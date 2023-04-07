Эксперты ждут рекордного роста рынка рублевых корпоративных облигаций в этом году

Санкции не привели к коллапсу на рублевом рынке долговых облигаций, констатируют авторы доклада. Если на конец 2021 г. весь объем рынка составлял около 17,6 трлн руб., то на конец 2022 г. – 19,8 трлн (рост на 12,5%). По итогам 2023 г. общий объем рынка рублевых корпоративных облигаций может вырасти более чем на 20% и превысить 24 трлн руб., считают эксперты.