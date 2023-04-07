Эксперты ждут рекордного роста рынка рублевых корпоративных облигаций в этом году

Эксперты ждут рекордного роста рынка рублевых корпоративных облигаций в этом годуУход международных рейтинговых агентств сделал Россию «национальным островом» долговых бумаг
Объем новых размещений на рынке рублевых корпоративных облигаций может стать рекордным в 2023 г. и составить около 4,5–5,5 трлн руб. Такой прогноз приводят эксперты в докладе «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту». Востребованность этого инструмента растет из-за необходимости привлекать средства на реализацию инвестиционных программ и рефинансирование обязательств в условиях закрытых внешних рынков, указывают экономисты.
Санкции не привели к коллапсу на рублевом рынке долговых облигаций, констатируют авторы доклада. Если на конец 2021 г. весь объем рынка составлял около 17,6 трлн руб., то на конец 2022 г. – 19,8 трлн (рост на 12,5%). По итогам 2023 г. общий объем рынка рублевых корпоративных облигаций может вырасти более чем на 20% и превысить 24 трлн руб., считают эксперты.