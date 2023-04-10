Глава МВФ назвала три главные проблемы мировой экономики

Глава МВФ назвала три главные проблемы мировой экономикиНизкодоходные страны остаются самыми уязвимыми в условиях фрагментации
Наиболее серьезными проблемами для мировой экономики остаются разрозненность прогнозов экономического роста развивающихся стран, необходимость откладывать крупные структурные изменения из-за постоянных кризисов и фрагментация глобальной торговли. Об этом на открытии Весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в понедельник заявила директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева («Ведомости» следили за трансляцией).
«Общая картина глобального роста разнородна. Существуют развивающиеся экономики, которые показывают весьма неплохие результаты, но для пограничных рынков, а для бедных стран будущее выглядит удручающим», – сообщила Георгиева. Доход на душу населения в этих странах будет оставаться ниже, чем в странах со средним уровнем дохода, что станет «опасным расхождением», отметила она.
Постоянные столкновения с глобальными кризисами с начала пандемии COVID-19 в 2020 г. привели к тому, что были отложены многочисленные долгосрочные преобразования, касающиеся экономической инфраструктуры многих стран, отметила глава МВФ. Это, в свою очередь, привело к снижению их экономической эффективности. «Пока эффективность будет оставаться на низком уровне, перспективы роста будут также оставаться слабыми», – указала Георгиева.
«Фрагментация углубляется, и это значит, что интегрированная экономика, которая создавала огромный потенциал для роста и процветания на протяжении последних трех десятилетий, сейчас испытывает серьезные негативные последствия от происходящего в мире», – оценивает она. Ссылаясь на январский отчет МВФ, Георгиева напомнила, что фрагментация мировой торговли может сократить мировой рост примерно на 7% ВВП на протяжении нескольких последующих лет.
Издержки неизбежно растут на фоне углубления фрагментации, и если все больше ограничений будет вводиться на торговлю в технологических отраслях, это может привести к спаду в 8-12% ВВП в некоторых странах, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на доклад МВФ. Фрагментация может также выразиться во введении ограничений на миграцию, что может лишить принимающие страны значительных объемов рабочей силы и усугубить ситуацию на их рынках труда. Это также приведет к сокращению потоков капитала и спаду международного сотрудничества.
При этом разрушение сложившихся связей сильнее всего скажется на странах с низким уровнем дохода и наименее обеспеченных потребителях в странах с развитой экономикой, указывают авторы доклада.
«Долгосрочные издержки одной лишь фрагментации торговли могут варьироваться от 0,2% мирового производства в сценарии ограниченной фрагментации до почти 7% в жестком сценарии, что примерно эквивалентно совокупному годовому объему производства Германии и Японии», – прокомментировала Георгиева в январе.
На открытии Весенней сессии МВФ и ВБ глава МВФ также отметила, что снижение инфляции продолжает оставаться главным приоритетом для центральных банков в развитых странах. «Они могут бороться с инфляцией при долгом сохранении процентных ставок на высоком уровне. Они также могут предоставлять таргетированную ликвидность, если потребуется снижать риски финансовой стабильности», – отметила она. Георгиева высоко оценила действия ФРС и Банка Швейцарии при урегулировании ситуации с SVB и Credit Suisse: «Мы увидели выдающуюся, быструю и эффективную интервенцию – преимущественно центральных банков, но также финансовых властей, регулирующих органов. Как только проявилась проблема в финансовом секторе, они отреагировали на нее очень быстро. Это сильное отличие от ситуации финансового кризиса 2008 г».