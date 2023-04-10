Глава МВФ назвала три главные проблемы мировой экономики

На открытии Весенней сессии МВФ и ВБ глава МВФ также отметила, что снижение инфляции продолжает оставаться главным приоритетом для центральных банков в развитых странах. «Они могут бороться с инфляцией при долгом сохранении процентных ставок на высоком уровне. Они также могут предоставлять таргетированную ликвидность, если потребуется снижать риски финансовой стабильности», – отметила она. Георгиева высоко оценила действия ФРС и Банка Швейцарии при урегулировании ситуации с SVB и Credit Suisse: «Мы увидели выдающуюся, быструю и эффективную интервенцию – преимущественно центральных банков, но также финансовых властей, регулирующих органов. Как только проявилась проблема в финансовом секторе, они отреагировали на нее очень быстро. Это сильное отличие от ситуации финансового кризиса 2008 г».