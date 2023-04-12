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Власти решили расширить возможности единого ресурса сведений о россиянах

Это позволит перевести предоставление адресной социальной поддержки на качественно новый уровень
Анастасия Бойко
Обмен данными с регистром населения позволит ускорить назначение мер социальной поддержки и проактивно уведомлять граждан о них / Сергей Савостьянов / ТАСС

Минфин совместно с ФНС и другими ведомствами решили в 2023–2024 гг. расширить возможности использования данных из федерального регистра населения – единого ресурса сведений о россиянах, следует из итогового доклада Министерства финансов к расширенной коллегии (документ есть у «Ведомостей»). В частности, планируется, во-первых, увеличить перечень поставщиков сведений в систему, а во-вторых, дать возможность гражданам вносить изменения о себе.

Минфин планирует синхронизировать регистр с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО) – ее оператор станет еще одним поставщиком данных, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. ЕГИССО содержит в себе социально значимые сведения о физических лицах, за счет включения которых планируется повысить качество данных, а также оптимизировать состав информации, касающейся установления родственных и семейных связей физических лиц, добавил собеседник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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