Власти решили расширить возможности единого ресурса сведений о россиянах

Минфин совместно с ФНС и другими ведомствами решили в 2023–2024 гг. расширить возможности использования данных из федерального регистра населения – единого ресурса сведений о россиянах, следует из итогового доклада Министерства финансов к расширенной коллегии (документ есть у «Ведомостей»). В частности, планируется, во-первых, увеличить перечень поставщиков сведений в систему, а во-вторых, дать возможность гражданам вносить изменения о себе.