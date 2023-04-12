Власти решили расширить возможности единого ресурса сведений о россиянах

Власти решили расширить возможности единого ресурса сведений о россиянахЭто позволит перевести предоставление адресной социальной поддержки на качественно новый уровень
Минфин совместно с ФНС и другими ведомствами решили в 2023–2024 гг. расширить возможности использования данных из федерального регистра населения – единого ресурса сведений о россиянах, следует из итогового доклада Министерства финансов к расширенной коллегии (документ есть у «Ведомостей»). В частности, планируется, во-первых, увеличить перечень поставщиков сведений в систему, а во-вторых, дать возможность гражданам вносить изменения о себе.
Минфин планирует синхронизировать регистр с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО) – ее оператор станет еще одним поставщиком данных, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. ЕГИССО содержит в себе социально значимые сведения о физических лицах, за счет включения которых планируется повысить качество данных, а также оптимизировать состав информации, касающейся установления родственных и семейных связей физических лиц, добавил собеседник.