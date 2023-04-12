В Госдуме предложили ЦБ разработать стратегию поддержки трансформации экономики

В Госдуме предложили ЦБ разработать стратегию поддержки трансформации экономикиЭксперты считают, что это прерогатива правительства
Госдума попросила ЦБ разработать среднесрочные и долгосрочные стратегии поддержки трансформации российской экономики в условиях перманентных кризисов и длительного периода санкций. Это следует из проекта заключения четырех думских комитетов (по финрынку, по бюджету и налогам, по экономической политике, по контролю) на годовой отчет Банка России за 2022 г. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в Госдуме.
В стратегиях нужно уделить внимание практикам, мерам, задачам и ориентирам в области совершенствования регулирования, предложили депутаты. Еще они хотели бы видеть там информацию об управлении золотовалютными резервами, развитии национальной платежной системы и цифровом рубле, а также дальнейшем развитии финрынка.
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