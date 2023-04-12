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В Госдуме предложили ЦБ разработать стратегию поддержки трансформации экономики

Эксперты считают, что это прерогатива правительства
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Госдума попросила ЦБ разработать среднесрочные и долгосрочные стратегии поддержки трансформации российской экономики в условиях перманентных кризисов и длительного периода санкций. Это следует из проекта заключения четырех думских комитетов (по финрынку, по бюджету и налогам, по экономической политике, по контролю) на годовой отчет Банка России за 2022 г. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в Госдуме.

В стратегиях нужно уделить внимание практикам, мерам, задачам и ориентирам в области совершенствования регулирования, предложили депутаты. Еще они хотели бы видеть там информацию об управлении золотовалютными резервами, развитии национальной платежной системы и цифровом рубле, а также дальнейшем развитии финрынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных