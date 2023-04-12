В Госдуме предложили ЦБ разработать стратегию поддержки трансформации экономики

Госдума попросила ЦБ разработать среднесрочные и долгосрочные стратегии поддержки трансформации российской экономики в условиях перманентных кризисов и длительного периода санкций. Это следует из проекта заключения четырех думских комитетов (по финрынку, по бюджету и налогам, по экономической политике, по контролю) на годовой отчет Банка России за 2022 г. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в Госдуме.