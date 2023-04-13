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Глобальные торговые расчеты в юанях выросли более чем вдвое с начала СВО

Перевод российской торговли в валюту КНР сыграл важную, но не решающую роль
Илья Лакстыгал
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля юаня в глобальных торговых расчетах выросла с 2% в феврале 2022 г., когда Россия начала СВО на Украине, до 4,5% к февралю 2023 г. Это следует из расчетов Financial Times на основе данных международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Ровно на такую же величину – 2,5% – снизилась доля доллара в мировой торговле. В феврале 2022 г. в нем проводилось 86,8% торговых расчетов, а в феврале 2023 г. уже 84,3%. Доля евро в международных торговых расчетах составляет 6% и существенно не меняется.

Как сообщила 23 марта Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), общий объем мировой торговли в 2022 г. составил $32 трлн. Общий объем внешней торговли Китая за тот же период составил, по данным таможенного управления КНР, 42,07 трлн юаней (более $6,2 трлн). По данным минкоммерции Китая от 12 января 2023 г., объем сделок в юанях в 2022 г. при осуществлении внешней торговли КНР вырос на 37% и достиг 7,92 трлн юаней ($1,17 трлн), т. е. около 1/6 от общего объема внешнеторговых сделок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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