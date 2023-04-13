Четверть семей тратят маткапитал на ежемесячные пособия

Выплата пособия за счет средств маткапитала назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов (ПМ) на человека в месяц. Получать ее можно до тех пор, пока сыну или дочери не исполнится три года, ее размер составляет один региональный ПМ на ребенка. Ранее малообеспеченные родители могли оформить ежемесячную выплату из материнского капитала только в связи с рождением второго ребенка. С этого года пособие можно получать вне зависимости от очередности рождения детей.