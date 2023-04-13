Четверть семей тратят маткапитал на ежемесячные пособия

Четверть семей тратят маткапитал на ежемесячные пособияПри этом россияне стали оплачивать образование детей за счет субсидий на 7% чаще
Четверть российских семей, получающих материнский капитал, предпочитают расходовать его на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка, следует из данных Росстата. Направлять выплаты на эти цели семьи смогли с 2021 г. после поправок в законодательство. В 2022 г. такую форму субсидии выбрали 327 176 получателей маткапитала (годом ранее – 316 692).
Выплата пособия за счет средств маткапитала назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов (ПМ) на человека в месяц. Получать ее можно до тех пор, пока сыну или дочери не исполнится три года, ее размер составляет один региональный ПМ на ребенка. Ранее малообеспеченные родители могли оформить ежемесячную выплату из материнского капитала только в связи с рождением второго ребенка. С этого года пособие можно получать вне зависимости от очередности рождения детей.