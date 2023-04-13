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Четверть семей тратят маткапитал на ежемесячные пособия

При этом россияне стали оплачивать образование детей за счет субсидий на 7% чаще
Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

Четверть российских семей, получающих материнский капитал, предпочитают расходовать его на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка, следует из данных Росстата. Направлять выплаты на эти цели семьи смогли с 2021 г. после поправок в законодательство. В 2022 г. такую форму субсидии выбрали 327 176 получателей маткапитала (годом ранее – 316 692).

Выплата пособия за счет средств маткапитала назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов (ПМ) на человека в месяц. Получать ее можно до тех пор, пока сыну или дочери не исполнится три года, ее размер составляет один региональный ПМ на ребенка. Ранее малообеспеченные родители могли оформить ежемесячную выплату из материнского капитала только в связи с рождением второго ребенка. С этого года пособие можно получать вне зависимости от очередности рождения детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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