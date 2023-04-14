Росстат планирует учесть данные о населении новых регионов в общей статистике к 2024 году

Сейчас Росстат осуществляет экспертную оценку численности населения на основе имеющейся информации, в первую очередь используя административные источники, пояснил «Ведомостям» представитель Росстата. Данные на начало 2023 г. представлены без учета населения новых регионов, добавил собеседник. «Предлагаем подождать появления публикации Росстата с оценкой численности населения страны на 1 января 2024 г. (появление в открытом доступе – март-апрель 2024 г.)», – сообщил представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, когда эти данные будут учтены в общей статистике. Согласно Федеральному плану статистических работ, оценка численности населения проводится один раз в год, напомнил он.