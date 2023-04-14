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Росстат планирует учесть данные о населении новых регионов в общей статистике к 2024 году

Ведомство заказало экспертам разработку рекомендаций по учету жителей новых субъектов
Анастасия Бойко
Данные о численности населения нужны для формирования прогноза социально-экономического развития России, федерального бюджета и расчета социальных выплат и пенсий / Сергей Батурин / РИА Новости

Росстат разместил закупку на подготовку рекомендаций по сбору статистики о населении в разрезе основных социально-демографических показателей в четырех новых субъектах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Уведомление на портале госзакупок опубликовано 10 апреля. Стоимость лота составляет 7 млн руб. Окончание работ запланировано на 1 ноября 2023  г., следует из технического задания. Исполнителя ведомство определит до 26 апреля.

Сейчас Росстат осуществляет экспертную оценку численности населения на основе имеющейся информации, в первую очередь используя административные источники, пояснил «Ведомостям» представитель Росстата. Данные на начало 2023 г. представлены без учета населения новых регионов, добавил собеседник. «Предлагаем подождать появления публикации Росстата с оценкой численности населения страны на 1 января 2024 г. (появление в открытом доступе – март-апрель 2024 г.)», – сообщил представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, когда эти данные будут учтены в общей статистике. Согласно Федеральному плану статистических работ, оценка численности населения проводится один раз в год, напомнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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