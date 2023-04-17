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Почему Минэк пересмотрел перспективы российской экономики

Эксперты считают прогноз оптимистичным из-за сохраняющихся рисков
Анастасия Бойко Ярослава Костенко
Опасность рецессии мировой экономики, ужесточения санкционного давления, дефицита на рынке труда, роста издержек при перестройке логистики – это основные риски для роста ВВП / Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития повысило оценки роста российской экономики на 2023 г. и понизило на 2024 г., следует из сценарных условий развития экономики на ближайшие три года. Теперь министерство ждет увеличения ВВП на 1,2% в этом году (по сравнению со спадом на 0,8%, ожидавшемся в сентябрьской версии прогноза) и на 2% – в следующем (по сравнению с 2,6%). Документ опубликован на сайте министерства. Прогноз внесен в правительство, его рекомендовано использовать для подготовки проектировок бюджета, сообщил представитель министерства.

Основной вклад в рост экономики внесет восстановление потребительского спроса после его спада в 2022 г., отметил министр экономического развития Максим Решетников на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина. Этому будет способствовать в том числе рост реальных доходов населения в 2023 г. (оценка повышена с 1,6 до 3,4%). Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования, добавил он. В 2024 и 2025 гг. реальные доходы вырастут на 2,6%, в 2026 г. – на 2,7%, следует из прогноза. В первую очередь увеличение доходов населения обеспечено ростом зарплат (оценка повышена с 2,6 до 5,4%), отметил министр. Реальные зарплаты увеличатся на 2,8% в 2024–2025 гг., на 2,5% – в 2026 г., следует из прогноза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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