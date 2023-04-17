Почему Минэк пересмотрел перспективы российской экономики

Основной вклад в рост экономики внесет восстановление потребительского спроса после его спада в 2022 г., отметил министр экономического развития Максим Решетников на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина. Этому будет способствовать в том числе рост реальных доходов населения в 2023 г. (оценка повышена с 1,6 до 3,4%). Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования, добавил он. В 2024 и 2025 гг. реальные доходы вырастут на 2,6%, в 2026 г. – на 2,7%, следует из прогноза. В первую очередь увеличение доходов населения обеспечено ростом зарплат (оценка повышена с 2,6 до 5,4%), отметил министр. Реальные зарплаты увеличатся на 2,8% в 2024–2025 гг., на 2,5% – в 2026 г., следует из прогноза.